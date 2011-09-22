-Galatasaray, futbolcuların performansını artıracak İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncularının performansını yükseltmek için Athletes' Performance adlı kuruluşla işbirliği içine girdi. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulübün performans uzmanı Adam Rotchstein'ı da bünyesinde barındıran kuruluşla gerçekleştirilen anlaşmaya göre, Athletes’ Performance'ın, 2013-2014 futbol sezonu sonuna kadar Galatasaray'ın resmi performans sağlayıcısı olacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, bu süre zarfında kuruluşa bağlı performans uzmanlarının Galatasaray'ın hizmetine sunulacağı ve teknik ekibin isteğine bağlı olarak gerek takımın gerekse de bireysel olarak oyuncuların özel antrenmanları, beslenme programları ve sakatlık iyileşme süreçlerinde izlenecek stratejilerden sorumlu olacakları, böylelikle oyuncuların performansının maksimum seviyeye çıkmasının sağlanacağı kaydedildi. Galatasaray ile yeni dönemde çalışacak Athletes’ Performance, Almanya ve Polonya milli futbol takımlarının yanı sıra İngiltere Premier Ligi'nden Everton, Amerika Futbol Ligi'nden (MLS) LA Galaxy, New York Red Bulls, Sporting Kansas City ve Toronto FC'ye hizmet veriyor.