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Spor

Galatasaray Fulham'ın 19 yaşındaki genç yıldızı için İngiltere'de

Moussa Dembele Fransa U20 Milli Takımı'nda da yer alıyor

06 Haziran 2016 20:18

Galatasaray'da Sportif A.Ş'nin başına getirilen Alp Yalman, İngiltere Championship kulüplerinden Fulham'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Moussa Dembele için İngiltere'ye gidecek.

CNN Türk'ün haberine göre, Sportif Direktör Cenk Ergün'ün, yakın geçmişte yaptığı Londra seyahatinde 19 yaşındaki Dembele'nin menajeri ile yaptığı ön görüşmede olumlu cevap aldığı öğrenildi.

Dembele aynı zamanda Fransa U20 Milli Takımı'nda da yer alıyor ve Football League Yılın Genç Futbolcusu Ödülü'ne aday gösterilmiş bir isim. Galatasaray bonservisi elinde olan genç yıldız adayını transfer edip, gelecek yıllarda da ciddi rakamlara Avrupa'ya yeniden satmayı planlıyor.

Alp Yalman ve Cenk Ergün ikilisi ayrıca bonservisi Manchester City'de olan Boşnak golcü Edin Dzeko ve Barcelona'nın 2 yıldır Ada kulüplerine kiraladığı ön libero Alex Song için de transfer görüşmelerini noktalama amacında.

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