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Spor

Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Mariano: Bugünkü oyun attığım golden daha önemli

"Önemli olan baskıyı yapıp golü bulduktan sonra bu oyunu sürdürmek"

04 Kasım 2017 01:21

Galatasaray formasıyla ilk golünü takımının Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada atan Mariano, golden daha çok takım olarak oynadıkları oyunun önemli olduğunu kaydetti.

Kendi sahalarında oynadıkları zaman taraftarın desteğinin kendilerini pres yapmaya ittiğini söyleyen Brezilyalı sağ bek, baskıyı sürdürmelerinin önemine vurgu yaptı.

Mariano'nun Gençlerbirliği maçı sonrası açıklaması şöyle:

"Çok mutluyum ilk golümü attığım için. Bundan da önemlisi bugün çok iyi oynadık. Net bir skor aldık. Performansımızdan ve gol attığım için mutluyum. Gol sevincim doğal olarak gelişti. Yüzüğümü öperek golü kızıma ve eşime armağan etmek istedim.

Kendi sahamızda oynadığımız zaman en büyük silahımız önde baskı, pres. Taraftarımızın da desteğiyle rakibi boğup gol bulmaya çalışıyoruz. Galibiyet de daha kolay oluyor.

Önemli olan baskıyı yapıp golü bulduktan sonra bu oyunu sürdürmek. Bugün baskıyı devam ettirdik ve goller de gelmeye devam etti."

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