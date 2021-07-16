Galatasaray, 18 saatte 14 bin forma sattı

Galatasaray’ın yeni formalarına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 14 Temmuz’da 399,9 TL’den satışa çıkan yeni formalardan ilk 18 saatte 14 bin 338 adet satıldı. Sarı kırmızılıların forma satışından kasasına yaklaşık 5 milyon 735 bin TL girdi.

Galatasaraylı taraftarlar önceki gün satışa çıkan yeni sezon formalarına büyük ilgi gösterdi. 399,9 TL’den piyasa çıkmasının ardından geçen ilk 18 saatte yeni sezon formalarından 14 bin 338 adet satıldı. Sarı kırmızılıların forma satışından kasasına yaklaşık 5.7 milyon TL girdi.

UEFA'dan izin yok

Sarı kırmızılıların öte yandan iç sahadaki ilk maç olan Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PSV karşılaşmasını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynama talebini UEFA kabul edilmedi. G.Saray seyircisi karşısında ilk maçına 74 bin 753 kişi kapasiteli Olimpiyat Stadı’nda çıkmak istese de UEFA’nın ret kararı sonrası 17 bin 156 kişilik Fatih Terim Stadı’nda sahaya çıkacak. (Spor Arena)