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Spor

Galatasaray fobiyi de yendi!

27 Şubat 2009 02:00


Galatasaray son 3 sezonda Bordeaux ile 5. kez karşılaşırken, Fransız ekibine karşı bu maçlardaki ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar bundan önceki 4 maçta 2 yenilgi alırken, 2 kez da sahadan beraberlikle ayrılmıştı. 


Galatasaray, Avrupa kupalarında üstüste 3. kez eşleştiği Fransa'nın Bordeaux takımına karşı ilk galibiyetini elde etti.

Son 3 sezonda Bordeaux ekibine karşı 5. maçını yapan sarı-kırmızılılar, 2 kez rakibine boyun eğerken, 2 de beraberlik elde edebilmişti. Galatasaray, Bordeaux'yu unutulmaz bir maçla 4-3 yenerek UEFA Kupası'dan saf dışı ederken, rakibine karşı da ilk kez galip gelmesini bildi.

2006-2007 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan iki ekip arasında İstanbul'da yapılan ilk maç 0-0 berabere sona ererken, deplasmandaki maçı Galatasaray 3-1 yitirdi.
2007-2008 sezonunda UEFA Kupası 2. tur gruplarında deplasmanda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinden de Fransız temsilcisi 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon UEFA Kupası'nda yaşanan eşleşmenin 17 Şubat'taki ilk maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Bordeaux'ya karşı 5 maçta 6 gol atıp, rakibinden 8 gol yedi.

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