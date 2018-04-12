Galatasaray, Florya'yı sattı; işte ihaleyi alan firma ve bedeli!

Galatasaray'ın Florya'daki arsası satıldı. İhalenin kazanı Öz Er-ka İnşaat oldu. Satış toplam geliri 2 milyar 250 milyon lira olarak teklif edildi. Şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin lira taahhüt edildi. Bu gelirden Galatasaray'a düşecek pay ise yaklaşık 238 milyon lira...

Hürriyet Gazetesi'nden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; yapılan ihalenin ilk oturumunda arsaya 9 firma talip olmuştu. İhalenin ilk oturumunda Öz Er-Ka İnşaat, İzka İnşaat, Akyapı İnşaat, Nef Gayrimenkul-Caba İnşaat İş Ortaklığı, Fuzul Yapı-Fuzul Gayrimenkul-Akkuş Gayrimenkul-Hasanoğlu İnşaat İş Ortaklığı, Aşcığlu İnşaat-Yılsan Yatırım İş Ortaklığı, Şua İnşaat-Ruha Elektrik İş ortaklığı, Pekimtaş Yapı- Burakcan İnşaat İş Ortaklığı, Özak GYO-İnt-er Yapı İş Ortaklığı teklif sundu.

2 arsa birleşti

Emlak Konut ile Galatasaray arasında kulübün iki arsası için anlaşma yapılmıştı. Buna göre Emlak Konut gelir paylaşım ihaleleri yapacak, arsa gelirinin yüzde 80’i kulübün, yüzde 20’si de Emlak Konut’un olacak. Emlak Konut, Florya’daki Galatasaray’ın arsasına komşu 40 bin metrekarelik arsayı geçtiğimiz aylarda TOKİ’den 262 milyon 500 bin lira bedelle satın almıştı. Şirket her iki arsayı birleştirerek tek bir ihale yapma yolunu seçti. Bu sebeple; elde edilecek “Şirket Payı Geliri”nin yaklaşık yüzde 71,43’ü Emlak Konut’a, yaklaşık yüzde 28,57’si ise Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olacak.

Galatasaray geçtiğimiz aylarda yapılan Riva ihalesi sayesinde de 761.6 milyon TL gelir elde edecek.