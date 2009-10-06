Galatasaray Florya’dan taşınıyor

Galatasaray Kulübü’nün Florya Metin Oktay Tesisleri’ni Büyükçekmece’ye taşınması için gerekli arsa tahsisiyle ilgili protokol, kulüp başkanı Adnan Polat ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün arasında imzalandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilen protokol töreninde konuşma yapan belediye başkanı Akgün, ilk etapta Galatasaray’a, Büyükçekmece Gölü kenarında 106 dönümlük yer tahsisinde bulunduklarını, ancak bunu kısa bir sürede 150 dönüme çıkaracaklarını söyledi.

Belediye olarak kültür, eğitim ve spor faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ve ilçeye gelip yatırım yapmak isteyen kurumlara yardımcı olduklarını kaydeden Akgün, "Bizden Fenerbahçe Kulübü de resmen başvurarak, arsa istedi. Beşiktaş ise şifai olarak talepte bulundu. Asla bu kulüplerimizin taleplerini geri çevirmeyeceğiz. Bundan sonra bizimle temasa geçecek kulüplerin taleplerini yerine getireceğiz. Kim okul, eğitim kampüsü yapmak istiyorsa bizlere başvursun" diye konuştu.

Başkan Akgün, Adnan Polat’a Türk sporuna verdiği destek için teşekkür ederken, "Bugünden sonra Büyükçekmece gençliğinin sporuna katkıda bulunmasını istiyoruz. Biz bu arsa tahsisi için para pul istemiyoruz. Muhammed, Okan, Fuat buradan yetişti. Futbola eğilim vardır Büyükçekmecede. İnşaat başladığında bu çalışmalara, altyapı çalışmalarına destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Arsa tahsisinin süresinin ’Bir süre belirlemek zorunluluğu’ nedeniyle protokole 30 yıl olarak konulduğunu kaydeden Akgün, gerçekte bu sürenin sonunun olmadığını sözlerine ekledi.

POLAT: "Daha büyük arazi talebimiz vardı"

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Büyükçekmece Belediyesi’nden tahsis edilenden daha büyük arazi talebinde bulunduklarını, ancak bu arazinin büyüyeceğini söyledi.

Gelecekte Florya Metin Oktay Tesisleri’ni Büyükçekmece’ye taşımak istediklerini anlatan Polat, şunları kaydetti: "Bu tesisimizde sadece profesyonel futbol değil, amatör futbola da hizmet vermek istiyoruz. Galatasaray’ın gelecekte Florya Tesisleri’ni taşımak istiyoruz. Burada 2 sene içinde amatör futbol dallarında faaliyetleri başlatmak istiyoruz. İnşallah bu örnek olur. Galatasaray ve benzeri kulüpler halkın malıdır. Bu anlamda devletimizin kurumlarının bu tür hizmetleri vermek görevlerinin bir parçasıdır. Bu tür işleri yapabilmek için devletimizin kurumlarının bize destek olması lazım." Adnan Polat, arsa tahsisi nedeniyle İlçe Meclis üyelerine ve bürokratlara teşekkür ederken, "16 Ekim’de kulüp olarak 105 yaşına basıyoruz. Kulübümüz sadece sportif yarışma olarak değil, sosyal sorumluluk bilinci içinde yetiştirme anlamında da görevini sürdüyor. Yazın 3 milyon çocuk sokaklarda geziyor. Bizim bu tür arazileri alıp, çocukları spora yöneltmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Başkan Polat, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada ise, 3 yıldır bu projeyle ilgili çalıştıklarını belirterek, yarından itibaren tesisin etrafını çevirme, ağaçlandırma, plan-proje işlerine başlayacaklarını ifade etti. Polat, tesislerin ne zaman buraya taşınacağı hakkındaki bir soruya ise, şu aşamada süre veremeyeceklerini kaydetti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, futbol takımı hakkında ise, "Her gün yeni bir başlangıçtır. Bugün güneş yeniden doğdu. Taze bir başlangıçla yine önümüze bakacağız. Daha uzun bir yolun başındayız" diye konuştu.

Belediye başkanı Akgün ise, ilçede şu anda Galatasaray’a 150 dönümlük arazi tahsis ettiklerini, ancak, talep gelmesi durumunda bunu daha da artıracaklarını söyledi.