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Spor

Galatasaray Florya'dan taşınıyor

TOKİ, Florya tesislerinin arazisi karşılığında Galatasaray'a Sarıyer'de üst kullanım hakkı vereceği arazi tahsis edecek

14 Ekim 2016 13:25

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Çarşamba günü yapılan Divan Toplantısı'nda Florya projesine karşılık Emlak Konut'tan kulübü taşıyacakları arazi istediklerini açıklarken Galatasaray'ın, Sarıyer yolcusu olduğu öğrenildi.

TOKİ'nin Galatasaray'a Sarıyer'de 5 aylık süreçte farklı mevkiler ve büyüklükte 10'dan fazla arazi gösterdiği ifade edilirken yönetimin şu anda gösterilen 4 farklı arazi üzerine odaklandığı bildirildi. Galatasaray'ın hukukçuları, avukatları ve emlak uzmanlarının fizibilite çalışması yaptığı ve çalışmada son aşamaya gelindiği kaydedildi.

 

Üst kullanım hakkıyla kiralanacak

 

Sarıyer'de seçilecek arazi, Galatasaray'ın yeni idman tesisleri olacak. Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu gibi tüm alt yaş grupları da burada çalışacak.


Bu arazi Galatasaray'a üst kullanım hakkıyla kiralanacak ayrıca tesislerin yapımını da Florya'nın teslimine karşılılık TOKİ üstlenecek.

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