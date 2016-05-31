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Spor

Galatasaray, Flores'le masaya oturdu

Teknik direktör için arayışlarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan ayrılan İspanyol teknik adam Quique Sanchez Flores ile temas kurdu

31 Mayıs 2016 22:43

Galatasaray, yeni sezon öncesi Sanchez Flores ile görüştü. Deneyimli teknik adam ile Avrupa’da yapılan görüşmede, önümüzdeki sezon için teklifte bulunuldu.

ntvspor'un haberine göre; önümüzdeki sezon genç bir takım kurmayı hedefleyen Galatasaray’da ilk hedef Quique Sanchez Flores. Futbolculuk kariyerinde Valencia, Real Madrid ve Real Zaragoza’da oynayan İspanyol futbol adamı, teknik direktörlük kariyerine Real Madrid altyapısında başladı.

2004-2005 sezonunda Getafe’yi çalıştıran Flores, 1 sezon sonra Valencia’nın başına geçti.

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