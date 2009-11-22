Galatasaray fırsat tepti!

Galatasaray, liderlik için çıktığı maçta sahasında Manisasporla 1-1 berabere kalarak ayağına kadar gelen şansı tepmiş oldu.



Turkcell Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Galatasaray, seyircisinin beklenen ilgiyi göstermediği maçta Manisasporla 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın bu maçta ne yapacağı merak konusuydu. Çünkü geçtiğimiz hafta boyunca takım kaptanı Arda Turan'ın domuz gribine yakalanması, basketbol şubesinde Cemal Nalga olayından sonra pek Manisaspor maçı konuşulamadı.



Barış'ın cezalı olduğu maçta sarı-kırmızılı ekipte tek değişiklik hastalığını atlatan kaptan Arda'nın yedek kulübesinde olup Elano'nun ilk onbirde forma giymesiydi. Ayrıca Galatasaray'da genç kaleci Ufuk Ceylan ilk kez bu sezon lig maçında kadroya dahil edildi.



Manisaspor'da Orkun Usak eski takımına karşı forma giyemezken, yerine İlker kaleyi korudu. Ayrıca Ege temsilcisinde golcü futbolcu Isaac, Ferhat Çökmüş gibi ilk onbirde daha önce sahaya çıkan oyuncular yedekler arasındaydı.



Galatasaray ilk dakikalarda uzaktan Mustafa Sarp, Mehmet Topal'ın şutları ile kaleyi yoklarken, Manisaspor ise kontraataklarla gol aradı.

Galatasaray'da Milan Baros'un yokluğunda ilk onbirde şans bulan golcü futbolcu Nonda'nun yalnız kaldığı görülürken, hücum hattında Kewell'ın formu dikkatleri çekti. Brezilyalı yıldız futbolcu Elano ise beklenenden uzak bir futbol sergiledi.



Manisaspor'da ilk yarı boyunca kaleci İlker bir kaç önemli poziysonda iyi hamleler yapmasına rağmen hücum oyuncuları Ergin Keleş ve Yaser Yıldız pek etkili olamadı.



38. dakikada sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Kewell sahneye çıktı ve Eren'in hatasını affetmeyerek takımını 1-0 öne geçirdi.



İlk yarının uzatma dakikalarında Manisaspor genç Yiğit ile pozisyon bulmasına rağmen değerlendiremiyince devre Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Her iki takımın da teknik sorumluları ilk yarıdan memnun oldukları için olsa gerek ikinci yarıya aynı kadro ile başladılar.



İkinci yarıda Manisaspor zaman zaman Galatasaray kalesine gitmesine rağmen bir türlü hücumda üretken oyuncuları olmadığı için gol atmakta zorlandı.



Dakikalar 60'ı gösterirken ilk değişikliği Frank Rijkaard yaptı ve Ayhan'ın yerine Linderoth'u aldı.



Bu değişiklik biraz olsun Galatasaray'ı hareketlendirirken, Manisaspor da sarı-kırmızılı ekip kalesinde tehlikeli ataklar üretmeye başladı.



Galatasaray, liderlik için çıktığı maçta 1-0'lık skoru yeterli görür futbol oynamaya devam ederken ikinci golü atmayı başaramayınca, Manisaspor 82. dakikada köşe vuruşundan gelen topta Simspon'un ayağından beraberliği yakaladı.



Kalan dakikalarda Galatasaray, galibiyet golü için Manisaspor kalesine gitmesine rağmen istediği golü bir türlü bulamayınca lider Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada uzun bir aradan sonra gelen liderlik fırsatını da tepmiş oldu.



GALATASARAY:1 - MANİSASPOR: 1



Stat: Ali Sami Yen



Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Nihat Mızrak



Galatasaray: Leo Franco, Sabri, Gökhan Zan, Servet, Hakan Balta (Dk. 78 Uğur Uçar), Mehmet Topal, Mustafa Sarp, Ayhan (Dk. 60 Linderoth), Elano (Dk. 71 Keita), Kewell, Nonda



Manisaspor: İlker, Güven Varol, Kalabane, Burak Özsaraç, Eren Aydın, Mehmet Nas, Yiğit İncedemir (Dk. 79 Mehmet Güven), Nizamettin Çalışkan (Dk. 80 Ferhat Çökmüş), Simpson (Dk. 85 Kemal Okyay),



Ergin Keleş, Yaser Yıldız



Goller: Dk. 38 Kewell (Galatasaray) ve Dk. 82 Simpson (Manisaspor)



Sarı Kart: Dk. 88 Eren Aydın (Manisaspor)