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Spor

Galatasaray finalde

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)  Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 73-58 yenen Galatasaray, seriyi 2-0 kazanarak finale çıktı

10 Haziran 2018 19:39

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) 

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor\'u 73-58 yenen Galatasaray, seriyi 2-0 kazanarak finale çıktı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Play-Off karşılaşmasında Kardemir Karabükspor ile Galatasaray, Karabük Merkez Spor Salonu\'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada taraftarlar maç boyunca takımlarını destekledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray üst üste bulduğu sayılarla farkı açtı ve maçın ilk yarısını 31-39 üstün tamamladı. Galatasaray karşılaşmadan 78-53 galip ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla finale çıktı.

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