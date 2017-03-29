Galatasaray final kapısını araladı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında Rusya'nın Dinamo Kazan takımını 3-0 mağlup etti.
Eşleşmede finale çıkacak takımı belirleyecek ikinci maç, 2 Nisan Pazar günü Rusya'da yapılacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Christophe Lecourt (Fransa), Nikolaos Fragkakis (Yunanistan)
Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni, Leys (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Işıl Öz)
Dinamo Kazan: Voronkova, Maryukhnich, Isaeva, Vasileva, Zariazhko, Startseva, (Ezhova, Ulanova, Filishtinskaia, Podoshvina, Biryukova)
Setler: 25-23, 27-25, 25-16
Süre: 89 dakika (30, 33, 26)