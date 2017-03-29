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Spor

Galatasaray final kapısını araladı

Eşleşmede finale çıkacak takımı belirleyecek ikinci maç, 2 Nisan Pazar günü Rusya'da yapılacak

29 Mart 2017 14:02

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında Rusya'nın Dinamo Kazan takımını 3-0 mağlup etti.

Eşleşmede finale çıkacak takımı belirleyecek ikinci maç, 2 Nisan Pazar günü Rusya'da yapılacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Christophe Lecourt (Fransa), Nikolaos Fragkakis (Yunanistan)

Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni, Leys (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Işıl Öz)

Dinamo Kazan: Voronkova, Maryukhnich, Isaeva, Vasileva, Zariazhko, Startseva, (Ezhova, Ulanova, Filishtinskaia, Podoshvina, Biryukova)

Setler: 25-23, 27-25, 25-16

Süre: 89 dakika (30, 33, 26)

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