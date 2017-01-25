Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 8'de!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 tur rövanş maçında deplasmanda yendiği Macaristan'ın PEAC Pecs takımını Abdi İpekçi'de de 81-49'luk skorla mağlup etti.
Deplasmandaki ilk maçta da rakibini 71-67 mağlup eden sarı-kırmızılılar, kupada son 8 turuna yükseldi.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Alijya Ferevski (Makedonya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)
Galatasaray: Işıl Alben 11, Jefferson 23, Pınar Demirok 5, Papova 14, Vitola 10, Cansu Köksal 2, Traore 5, Eda Şahin, Deniz Çolakoğlu, İrem Naz Topuz 5, İnci Güçlü 2, Seda Deniz 4
PEAC Pecs: Mandic 4, Zele 8, Raksanyı 14, Licskai 4, Kuster 8, Juhasz 3, Sıksniute 6, Reka Szucs 2, Sellei, Lilla Szucs
1. Periyot: 21-12
2. Periyot: 40-25
3. Periyot: 68-39
4. Periyot: 13-10 (81-49)
İstatistikler
Deniz Çolakoğlu 1 asist,
Pınar Demirok 5 sayı - 3 ribaund - 1 asist,
Astou Traore 5 sayı - 3 ribaund - 2 asist,
İrem Naz Topuz 5 sayı - 1 asist,
Cansu Köksal 2 sayı - 5 ribaund - 1 asist,
Işıl Alben 11 sayı - 4 asist,
Maryia Papova 14 sayı - 8 ribaund - 2 asist,
İnci Güçlü 2 sayı - 2 ribaund,
Seda Deniz 4 sayı,
Kristine Vitola 10 sayı - 4 ribaund - 1 asist,
Moriah Jefferson 23 sayı - 3 ribaund - 9 asist