Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray, Muslera'nın 3 yıl boyunca her sezon için alacağı ücretin 2,5 milyon euro olduğunu belirtirken sözleşme detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin konu ile ilgili KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için uzatılmıştır.

Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Bu tip sevgiyi lafla alamazsınız"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Muslera, öyle bir isim ki... Yerli, yabancı herkesin ittifakla sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tip sevgiyi lafla alamazsınız. Diğer futbolcular sakın alınmasın hepsi değerli. Bize olumsuz bakan rakiplerimiz bile Muslera'ya saygı ve sevgi gösteriyor. Ayağı kırıldığında yokluğunu şiddetle aradığımız bir isim. Sakın 2. ve 3. kalecilerimiz alınmasın çünkü o Muslera" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Muslera, benim sağ kolum diyebiliriz çünkü bu pandemi döneminde, Selçuk İnan ile beraber bütün futbolcularla konuşmalarını, futbolculardan indirim almalarını rica ettim. Muslera 'Başta ben kendim indirim yapayım, öyle konuşayım' dedi" şeklinde konuştu.

"Geçen sene Rizespor maçında Muslera'nın ayağı kırılmıştı" diyen Albayrak, "Bu hafta oynayacağımız Rizespor maçı öncesi bu sözleşme törenini yapmayı uygun gördüm. Bu dönemde Muslera'ya Amerika'dan çok ciddi bir teklif geldi ama Muslera 'Ben Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Bu hareketiyle beraber, kendisi tekrar Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu" dedi.

Yusuf Günay, "Fernando Muslera sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilecek bir isim. Galatasaray'ın efsanesi olmuştur ve umarım uzun yıllar daha devam eder" dedi.

"Çocuklarım burada doğdu, onlar da Türk sayılır"

Fernando Muslera ise "Eski kaptanımız Erhan Önal'ı kaybettik. Tüm Galatasaray camiasına buradan başsağlığı diliyorum. Çok üzüldük. Bu sezon 10. yılım, bugünkü kontratımla 3 yıl daha kalacağım. Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anlayabiliyorum. Birçok yönetim, takım arkadaşı ve hoca ile çalıştım, hepsinin bana kattığı çok şey oldu" diye konuştu.

"Sadece sporculuk değil kariyer, insanlık ve sporculuk anlamında da burada büyüdüm, birçok başarıya imza attım" diyen başarılı kaleci, "Geldiğim ilk günden bu yana o tutkulu yaklaşım beni çok etkiledi. Çocuklarım burada doğdu, onlar da Türk sayılırlar. "Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Birçok takım arkadaşı ve yönetimle çalıştım. Hepsinden çok şey öğrendim. Ülkemden 15 bin km uzaktayım ama Türkiye'de ailem ile birlikte ikinci evimde yaşıyormuş gibi hissediyorum" dedi.