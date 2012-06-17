Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldızıyla anlaştı

Takımın başına Ekrem Memnun’u getiren Galatasaray Medical Park Kadın Basketbol Takımı, ezeli rakibi Fenerbahçe ve milli takım kaptanı Nevriye Yılmaz ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe ile sezon bitmeden yeni kontrat için el sıkışan Nevriye, bu kontratın yürürlüğe konmaması ve geçtiğimiz yılki ücretinden devam etmesi teklifi üzerine sarı-lacivertli kulüple ipleri koparttı.

Oyuncunun menajerine Şube Sorumlusu Semih Özsoy tarafından ancak bu şartlar altında takımda kalabileceği bildirilince, Galatasaray’ın yaptığı cazip teklifi değerlendiren milli basketbolcu, sarı-kırmızılı formayı giyme kararı aldı. Milli Takım’ın Ankara’da oynayacağı olimpiyat elemesi maçlarının ardından Nevriye Yılmaz transferini bitirmeye hazırlanan Galatasaray’ın, oyuncunun Fenerbahçe’den alacağı ücretin çok daha üzerinde bir rakam vereceği belirtildi.