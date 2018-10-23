Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı. Rapora göre Fenerbahçe 'saha olayları', Beşiktaş 'çirkin ve kötü tezahürat', Galatasaray ise 'saha olayları' gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle:

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDULLAH DURAK'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü futbolcusu RECEP METİN'in 21.10.2018 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-BUGSAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-PENDİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-BANDIRMASPOR BALTOK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü masörü MEHMET MÜLAYİM'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü futbolcusu MUSTAFA SEVGİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- YOMRASPOR Kulübü idarecisi KAZİM KAPLAN'ın 21.10.2018 tarihinde oynanan YOMRASPOR-BATMAN PETROLSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ERBAASPOR Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ-ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu ONUR KARAKABAK'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi MEHMET AVCI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü ABDULKERİM KOÇ'un 21.10.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-HEKİMOĞLU TRABZON TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- DÜZCESPOR Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu OKTAY AYDİN'in 21.10.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan ADIYAMAN 1954 SPOR-HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1. maddesi ve Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişi Talimatı'nın 5/d. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ESENLER EROKSPOR Kulübü futbolcusu AHMET GÜVEN'in 21.10.2018 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu MERT NARİN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- PAYASSPOR Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

PAYASSPOR Kulübü futbolcusu EKREM ÇALIŞANLAR'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- ANKARA ADLİYESPOR Kulübü'nün 22.10.2018 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYESPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."