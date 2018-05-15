Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nce, PFDK'sevk edilenlen takımlar açıklandı. Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere Spor Toto Süper Lig'den 9, toplamda 15 takım PFDK'ya sevk edildi.

TFF tarafından resmi internet sitesinde yayımlanan açıklama şu şekilde:

1- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 12.05.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GÖZTEPE Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 12.05.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 12.05.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BURSASPOR Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 13.05.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 14.05.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ANADOLU BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ Başkanı MURAT ŞAHİN'in 13.05.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR U21 müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 14.05.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 14.05.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü'nün 14.05.2018 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 14.05.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu MURAT ERDEMİR'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- KEÇİÖRENGÜCÜ KULÜBÜ futbolcusu YAKUP BUGÜN'ün 14.05.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYE SPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 14.05.2018 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BANDIRMASPOR Kulübü idarecisi SERDAR SAMATYALI'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 14.05.2018 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.