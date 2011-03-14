-GALATASARAY, FENERBAHÇE MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cuma günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi derbi maçta ağırlayacak olan Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Ankaragücü maçında 90 dakika forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptıkları, diğer oyuncuların ise kondisyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda Ankaragücü maçında ayağına darbe alan Aydın Yılmaz ile kasığında zorlama olan Çağlar Birinci ve tedavisi süren Serkan Kurtuluş'un çalışmada yer almadıkları, Kewell'ın ise yenileme antrenmanını salonda yaptığı aktarıldı. Tedavisi devam eden Sabri Sarıoğlu'nun fizyoterapist eşliğinde koşu yaptığı duyuruldu. Galatasaray, yarın sabah basına kapalı olarak gerçekleştirilecek çalışmayla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürecek. -''DERBİ KURTULUŞ ŞANSIMIZ'' Galatasaray'ın genç file bekçisi Ufuk Ceylan, Fenerbahçe ile yapacakları derbi karşılaşmasını kazanmak istediklerini belirterek, karşılaşmayı kötü günler yaşayan sarı-kırmızılı takım için kurtuluş şansı olarak gördüklerini söyledi. Galatasaraylı futbolcular Ufuk Ceylan, Serkan Kurtuluş, Galatasaray Medical Park Voleybol Takımı oyuncuları Ayşe Gökçen Denkel, Saniye Merve Dalbeler ve Seda Uslu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi'ni ziyaret etti. Ufuk Ceylan, ziyarette basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kulübün sponsorlarından Medical Park Hastanesi çalışanlarını tebrik ettiğini belirtti. Sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini kaydeden Ufuk Ceylan, ''Hiç kimsenin istemediği şeyleri yaşıyoruz. Derbi maçı bir nevi kurtuluş şansı diyebilirim. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Üç puanla ayrılmak istiyoruz'' dedi. Bir gazetecinin ''Zapata'nın performansı nedeniyle derbide forma bekliyor musun'' şeklindeki sorusu üzerine Ufuk Ceylan, ''Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Kararı teknik heyet verecek'' dedi. Serkan Kurtuluş, derbi maçla ilgili olarak konuşmak istemediğini belirtirken, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hastane çalışanları ile doktorları tebrik etti. Voleybolculardan Ayşe Gökçen Denkel, Medical Park Hastanesi çalışanlarının kendilerinin sakatlık dönemlerinde yanlarında olduklarını belirterek, ''Zor dönemimizde yanımızda olan Medical Park doktorlarının güzel günlerinde yanlarında olmak istedik. Kendilerine teşekkür ediyoruz'' dedi. Hastane Başhekimi Dr. Bülent Hamdi Alış ise futbolcular Ufuk Ceylan, Serkan Kurtuluş ile voleybolcular Ayşe Gökçen Denkel, Saniye Merve Dalbeler ve Seda Uslu'ya teşekkür ederken, ''Profesyonel olarak bir takımı tuttuğumu söylemem doğru olmaz. Ben Medical Park takımını tutuyorum. Derbi maçta birlikte çalıştığımız için Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum'' şeklinde konuştu.