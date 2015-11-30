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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe maçında hükmen mağlup ilan edildi

Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı itirazı haklı buldu

30 Kasım 2015 22:41

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe'yi 76-72 yenen Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı hükmen mağlup ilan etti.

TBF Yönetim Kurulu toplantısında alınan şu kararlar alındı;

1. Sporcuları ile yapmış oldukları sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen Canik Belediyesi, Orduspor ve Beşiktaş Jimnastik Kulüplerine transfer yasağı getirilmiştir.

2. 28 Kasım 2015 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (KBSL) müsabakasında Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan itirazın incelenmesi sonucunda, Galatasaray takımının sahada mevzuata aykırı takım kadrosu ile yer aldığı anlaşılmakla hükmen mağlubiyetine karar verilmiştir.

3. BSL All Star organizasyonun 23-24 Ocak 2016 tarihinde İzmir'de, BSL takımları arasında oynanacak olan Türkiye Kupası Finalleri'nin 17-21 Şubat 2016 tarihleri arasında Bursa'da TKBL Federasyon Kupası Final gurubu maçlarının 6-10 Ocak 2016 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

4. TKBL müsabakalarına yönergelerde belirtilen kadro yapısına uygun statüde sözleşmeli sporcu ile çıkmayan takımların geçerli mazereti (sakatlık) bulunmayanların hükmen mağlubiyetine ve tüm takımların bu konuda uyarılmasına karar verilmiştir.

5. 7 Kasım 2015 tarihinde oynanan Kepez Belediyesi-Düzce Belediyesi maçında Düzce Belediyesi tarafından yapılan itiraz müsabakada kural hatası olmaması nedeniyle reddedilmiştir.

 

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