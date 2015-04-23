T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesinde olay çıktı

Fenerbahçe Grundig ile Galatasaray Daikin arasında oynanması planlanan maç, olaylar nedeniyle henüz başlamadı

23 Nisan 2015 23:35

Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi Final Etabı 1. devre maçında bu akşam gerçekleşmesi beklenen Fenerbahçe Grundig ile Galatasaray Daikin maçı öncesinde Atatürk Voleybol Salonu’nda olaylar çıktı. Karşılıklı küfürleşmeyle başlayan gerilimde, Fenerbahçe taraftarları blundukları bölüme gelen Galatasaraylı bir taraftarı tribünlerden aşağı attı. Saat 19.00'da başlaması planlanan maç, daha başlamadı.

Sarı kırmızılı taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla yükselen tansiyon, Fenerbahçeli taraftarların salona girmesiyle daha da arttı. İki ekibin taraftarları birbirlerine sataşırken, Fenerbahçeli taraftarların sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne yönelmesi olayların fitilini ateşledi. 

Tribünlerden koltuk ve yabancı maddeler atılırken, Galatasaray tribünlerinden oyun alanına atlayan bir taraftar buradan sarı-lacivertlilerin bulunduğu tribüne çıktı. Burada bir taraftarla gırtlak gırtlağa kavga eden sarı-kırmızılı taraftar, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tribünden aşağı atıldı. Tribünden aşağı atılan holigan gözaltına alındı. 

Bir Galatasaray taraftarı da başına isabet eden yabancı cisimle yaralanırken her iki takım oyuncuları da soyunma odalarına kaçtı. Galatasaraylı taraftarlar salon dışına çıkartılırken, saat 19.00’da başlaması gereken derbi henüz başlamadı.

ETİKETLER

Türkiye Bayanlar Voleybol Ligifenerbahçegalatasarayolaylar çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24