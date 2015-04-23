Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesinde olay çıktı

Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi Final Etabı 1. devre maçında bu akşam gerçekleşmesi beklenen Fenerbahçe Grundig ile Galatasaray Daikin maçı öncesinde Atatürk Voleybol Salonu’nda olaylar çıktı. Karşılıklı küfürleşmeyle başlayan gerilimde, Fenerbahçe taraftarları blundukları bölüme gelen Galatasaraylı bir taraftarı tribünlerden aşağı attı. Saat 19.00'da başlaması planlanan maç, daha başlamadı.

Sarı kırmızılı taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla yükselen tansiyon, Fenerbahçeli taraftarların salona girmesiyle daha da arttı. İki ekibin taraftarları birbirlerine sataşırken, Fenerbahçeli taraftarların sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne yönelmesi olayların fitilini ateşledi.



Tribünlerden koltuk ve yabancı maddeler atılırken, Galatasaray tribünlerinden oyun alanına atlayan bir taraftar buradan sarı-lacivertlilerin bulunduğu tribüne çıktı. Burada bir taraftarla gırtlak gırtlağa kavga eden sarı-kırmızılı taraftar, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tribünden aşağı atıldı. Tribünden aşağı atılan holigan gözaltına alındı.



Bir Galatasaray taraftarı da başına isabet eden yabancı cisimle yaralanırken her iki takım oyuncuları da soyunma odalarına kaçtı. Galatasaraylı taraftarlar salon dışına çıkartılırken, saat 19.00’da başlaması gereken derbi henüz başlamadı.