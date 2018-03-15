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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

15 Mart 2018 16:56

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşu yapan Eren Derdiyok, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 19.00\'da Türk Telekom Stadı\'nda taraftara ve medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)
 

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