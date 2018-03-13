Galatasaray, Fenerbahçe için sahaya indi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda ilk olarak takım halinde salonda çalışıldı. Daha sonra teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde sekize dört, dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda altıya altı çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, interval koşuyla tamamlandı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(DHA)