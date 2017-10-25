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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe emsali ile savunma yapacak

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE maçında yaşanan olaylar nedeniyle disiplin talimatnamesinin 52

25 Ekim 2017 16:51

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE maçında yaşanan olaylar nedeniyle disiplin talimatnamesinin 52. maddesince PFDK\'ya sevk edilen Galatasaray, kaleci Volkan Babacan\'a su şişesi atılan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı sonrası Sarı-lacivertlilere aynı maddeden verilen tribün kapama cezasını örnek göstererek savunma yapacak.
Galatasaray, Süper Lig\'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği derbi mücadelede taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildi.
Türk Telekom Stadı\'nda oynanan müsabakada Galatasaraylı taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler, maçın yardımcı hakemlerinden Tarık Ongun\'a isabet etti. Bu olaylar sebebiyle Sarı Kırmızılı kulüp, Futbol Disiplin Talimatnamesi\'nin 52. maddesi gereğince PFDK\'ya sevk edildi.
Talimatnamede yer alan bu maddeye göre Galatasaray\'a;
1 - Para cezası
2 - Saha kapama ve seyircisiz oynama
3 - Bu maddelere ek olarak olayların ağırlığına ve oluşumuna göre olaylara karışan taraftarların bulunduğu blok ya da bloklara giriş yapan seyircinin pasoliglerinin bloklanması şeklinde uygulanabilinir ve müsabakaya girişleri engellenebilinir\" cezaları verilebilir.
ÖRNEK RAKİP
Galatasaray, saha kapatma cezası verilmemesi için Fenerbahçe-Başakşehir maçını örnek gösterek savunma yapacak. Fenerbahçe ile Başakşehir\'in 4. haftada karşı karşıya geldiği maçta benzer bir olay yaşanmış, Kadıköy\'de konuk takım kalecisi Volkan Babacan\'a tribünden atılan yabancı madde isabet etmişti. PFDK bu olayın ardından 6. haftada evinde Beşiktaş\'ı ağırlayacak Fenerbahçe\'ye 100 bin TL para cezası ve tribün kapama cezası uyguladı. Galatasaraylı yetkililer, bu cezayı emsal göstererek PFDK\'ya savunma sunacak.

 

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