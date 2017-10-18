Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin mevsimsel şifresi

Hakan TARHAN-İSTANBUL,(DHA) Tüm Türkiye hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kilitlenirken, büyük maç için birçok istatistikler de ortaya çıkıyor. Dünyanın sayılı derbileri arasında kabul edilen Galatasaray-Fenerbahçe maçına sayılı günler kala iki kulübün camialarında heyecan son safhada. Hal böyleyken Fenerbahçe açısından ilginç bir detay mevcut. Sarı Lacivertliler\'in Galatasaray deplasmanında sonbahar ya da kış aylarında yüzü çok gülmüyor. Fenerbahçe son 20 yıl içinde sadece 27 Kasım 2005 yılında Galatasaray deplasmanından galibiyetle döndü. Ali Sami Yen ve Türk Telekom Stadı\'nda sonbahar-kış aylarında oynanan derbilerin büyük kısmını Sarı Kırmızılı takım kazanırken, bu durum havaların ısınması, ilk baharın gelmesiyle değişiyor. Fenerbahçe ezeli rakibini deplasmanda alt ettiği maçlarda takvimler genelde ilkbaharı gösteriyor. 22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadı\'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı bu istatistiklere ne kadar uyum sağlayacak merak konusu.