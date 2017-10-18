T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin mevsimsel şifresi

Hakan TARHAN-İSTANBUL,(DHA) Tüm Türkiye hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kilitlenirken, büyük maç için birçok istatistikler de ortaya çıkıyor

18 Ekim 2017 15:14

Hakan TARHAN-İSTANBUL,(DHA) Tüm Türkiye hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kilitlenirken, büyük maç için birçok istatistikler de ortaya çıkıyor. Dünyanın sayılı derbileri arasında kabul edilen Galatasaray-Fenerbahçe maçına sayılı günler kala iki kulübün camialarında heyecan son safhada. Hal böyleyken Fenerbahçe açısından ilginç bir detay mevcut. Sarı Lacivertliler\'in Galatasaray deplasmanında sonbahar ya da kış aylarında yüzü çok gülmüyor. Fenerbahçe son 20 yıl içinde sadece 27 Kasım 2005 yılında Galatasaray deplasmanından galibiyetle döndü. Ali Sami Yen ve Türk Telekom Stadı\'nda sonbahar-kış aylarında oynanan derbilerin büyük kısmını Sarı Kırmızılı takım kazanırken, bu durum havaların ısınması, ilk baharın gelmesiyle değişiyor. Fenerbahçe ezeli rakibini deplasmanda alt ettiği maçlarda takvimler genelde ilkbaharı gösteriyor. 22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadı\'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı bu istatistiklere ne kadar uyum sağlayacak merak konusu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan TARHANİSTANBULDHA Tüm TürkiyeGalatasarayFenerbahçeDünyanınHalFenerbahçeSarı Lacivertliler GalatasarayKasımGalatasarayAli Sami YenTürk Telekom StadıSarı KırmızılıEkim Pazar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24