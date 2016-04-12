Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Mete Kalkavan

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmen açıklandı. Yarın Türk Telekom Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak olan dev derbiyi Mete Kalkavan yönetecek.

21 Mart'ta oynanması beklenen ancak gelen ihbar sebebiyle ertelenen maçın hakemi de Mete Kalkavan'dı. Dolayısıyla TFF, derbinin hakemini değiştirmemiş oldu.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Esat Sancaktar yaparken, 4. hakem Tolga Özkalfa, kale arkası hakemleri Sarper Barış Saka ve Burak Taşkınsoy olacak.