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Spor

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

23 Eylül 2020 13:40

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak

Haftanın görev alan hakemleri şöyle: 

25 Eylül Cuma 
20:00 Fatih Karagümrük  - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

26 Eylül Cumartesi 
13:30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
16:00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa  (Hüseyin Göçek)
16:00 Göztepe  - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)
19:00 Trabzonspor  - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

27 Eylül Pazar
13:30 Çaykur Rizespor  - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)
16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler) 
16:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)
19:00 Galatasaray  - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

28 Eylül Pazartesi 
20:00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)

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