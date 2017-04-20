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Spor

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçta Fırat Aydınus düdük çalacak

20 Nisan 2017 22:56

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasındaki karşalaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçı Fırat Aydınus yönetecek

YARIN:

20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

22 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Halis Özkahya

23 NİSAN PAZAR:

13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor: Serkan Çınar

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

24 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Beşiktaş-Adanaspor: Halil Umut Meler

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