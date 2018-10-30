Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak derbi karşılaşmasının bilet fiyatları, 150 ile 1000 lira arasında değişiyor.

2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bugün GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satılan biletlerin, yarın sadece Galatasaray logolu passolig kartlarına, 1 Kasım Perşembe günü ise Fenerbahçe kartı dışında kalan tüm passolig kartlarına satışı yapılacak.

Bilet fiyatları

Kategori 1: 1000 lira

Kategori 2: 900 lira

Kategori 3 ve 4: 800 lira

Kategori 5: 750 lira

Kategori 6: 600 lira

Kategori 7: 400 lira

Kategori 8: 300 lira

Kategori 9: 250 lira

Kategori 10: 175 lira

Kategori 11: 150 lira

Kategori 12 Misafir: 150 lira