Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak derbi karşılaşmasının bilet fiyatları, 150 ile 1000 lira arasında değişiyor.
2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bugün GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satılan biletlerin, yarın sadece Galatasaray logolu passolig kartlarına, 1 Kasım Perşembe günü ise Fenerbahçe kartı dışında kalan tüm passolig kartlarına satışı yapılacak.
Bilet fiyatları
Kategori 1: 1000 lira
Kategori 2: 900 lira
Kategori 3 ve 4: 800 lira
Kategori 5: 750 lira
Kategori 6: 600 lira
Kategori 7: 400 lira
Kategori 8: 300 lira
Kategori 9: 250 lira
Kategori 10: 175 lira
Kategori 11: 150 lira
Kategori 12 Misafir: 150 lira