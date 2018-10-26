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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Dev maç, 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak

26 Ekim 2018 20:17

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçın bilet fiyatlarının 150 lira ile bin lira arasında değiştiği belirtildi.

Bilet satışları 30 Ekim Salı günü saat 14.00'te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli satışa çıkacak.

31 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray logolu passolig kartları için satışa çıkacak biletler, 1 Kasım Perşembe günü ise saat 20.00'den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlar için satılacak.

Bilet fiyatlarını ayrıntılı olarak öğrenmek için şuraya tıklayın.

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