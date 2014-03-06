Galatasaray Fenerbahçe derbisini seyircisiz oynayabilir

PFDK’nın para ceza vermesi beklenen sarı kırmızılılar ceza kotasında sınıra gelmiş olacak. Fenerbahçe derbisi öncesinde limit dolsa bile tehlike ortadan kalkmayacak. Çünkü sonrasındaki 4 maçta alınacak her cezada yaptırım aynı olacak.

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu’ndan, Galatasaray’a kötü haber. Çirkin ve kötü tezahürat konusunda 2 ihlali bulunan sarı kırmızılılar, son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki kötü tezahüratlardan dolayı bir kez daha PFDK’ya sevk edildi.

TFF Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi kapsamında bugün PFDK tarafından 3. ihlalini alması beklenen Galatasaray’ın, şampiyonluk yolundaki en kritik karşılaşma olan Fenerbahçe derbisini sadece kadın ve çocuk taraftarlarına karşı oynama ihtimali bulunuyor.

Süre sınırı kaldırılınca...

Disiplin Talimatı’nda yapılan “Stadyumlarda topluluk halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlar ile aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulması, devamlılık kıstası uygulanmaksızın yasaktır” değişikliği sonrasında sarı kırmızılılar 2 kez kötü tezahürat nedeniyle ceza almıştı. Önce 26 Ocak’ta oynanan ve 0-0 biten Gaziantep deplasmanında ceza alan Galatasaray, daha sonra da 1-0’lık üstünlükle noktaladığı Beşiktaş derbisinde 2. kez cezalı duruma düşmüştü.

İç-dış saha ayrımı yok

Bugün 3. kez aynı gerekçe ile para cezası alması beklenen G.Saray’ın bundan sonra kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle alacağı her ceza, F.Bahçe derbisinde erkek taraftarlarının desteğinden uzak kalacak. Kritik derbi öncesinde Akhisar ve Kayseri’yi ağırlayacak, Karabük ve Konya’ya konuk olacak olsa da, bu maçlarda ceza kotasını doldurması Galatasaray’ın kurtaramayacak. Zira yeni talimat gereği, takımların 4 kez kötü tezahürat nedeniyle ceza aldıktan sonraki her maçta sahası kapanacak.