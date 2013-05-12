Fenerbahçe 2 - Galatasaray 1

Geçen sezon lig şampiyonluğunu Fenerbahçe'yle deplasmanda oynadığı karşılaşmada kaldıran Galatasaray, bu kez Kadıköy'e şampiyon olarak geldi. Ligin 32. haftasındaki Sivasspor maçını kazanarak sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 10'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluğunu ilan ederek derbi maçı çıkmış oldu.

Kadıköy'de oynana maçın 24. dakikasında Fenerbahçeli Gökhan Gönül'ün sarı kart görmesinin hemen ardından Galatasaraylı Burak Yılmaz'ın 25. dakikada attığı penaltı golü ile Galatasaray Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe arayı hızlıca kapayarak, Pierre Webo'nun 33. ve 36. dakikadaki golleri ile öne geçti.

Fatih Terim, protokol tribününde

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle müsabakayı protokol tribününde takip etti.Protokol tribününün arka bölümünde Galatasaraylı yöneticilerle birlikte oturan Terim, müsabakayı buradan izledi. Terim'in yokluğunda ise derbi maçta takımın başında antrenör Taffarel yer aldı. Maç kadrosunda teknik direktör olarak Taffarel'in ismi yer alırken, Sivasspor karşılaşmasında bu görevi antrenör Hasan Şaş üstlenmişti.

Galatasaray için geniş güvenlik önlemleri

Galatasaray, derbi maç öncesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na geniş güvenlik önlemleri altında geldi. Maç öncesi öğlen saatlerinde Balmumcu'da bulunan The Plaza Otel'e yerleşen ve Kadıköy'e buradan hareket eden sarı-kırmızılı kafileye çok sayıda polis aracı eşlik etti. Polis araçları ve çevik kuvvet minibüsleri arasında stada gelen Galatasaray takımına, 12 motosikletli polis de eskortluk yaptı. Sarı-kırmızılı yöneticileri taşıyan midibüs de yine takım otobüsüyle birlikte stada girdi. Öte yandan, takımın oteli önünde toplanan bir grup taraftar, tezahüratlar yaparak kafileyi derbi maç için uğurladı.

Drogba'nın ilk derbisi

Sarı-kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Didier Drogba, Fenerbahçe maçıyla ilk derbi müsabakasına çıkmış oldu. Yeni takımıyla ilk maçına 22. haftadaki Akhisar Belediyespor karşılaşmasında çıkan Drogba, Beşiktaş derbisini kaçırırken, Fenerbahçe derbisinde forma giyme şansını yakaladı.