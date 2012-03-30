Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olaylar çıktı!

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Avrupa Ligi Sekizli Finali'nde, Galatasaray Medical Park ile Fenerbahçe, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 75-67'lik skorla kazanarak final şansını sürdürdü. 2. maçında 2. yenilgisini alan Galatasaray'ın ise ilk 4 şansı kalmadı. Derbi maçta olası taraftar olaylarına karşı Abdi İpekçi Spor Salonu'nun içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken maçın ilk saniyelerinde salon içinde patlayıcı ve yanıcı maddeler atılırken, hakemler oyunu bir süre durdurdu. Fenerbahçe gruptaki 3. maçında yarın 18:00'de Rivas Ecopolis ile karşılaşacak. Galatasaray ise 20:45'te Beretta-Famila ile karşı karşıya gelecek. 1. ÇEYREK : 26 - 18 2. ÇEYREK : 19 - 18 (45 - 36) 3. ÇEYREK : 12 - 23 (57 - 59) 4. ÇEYREK : 10 - 16 (67 - 75)

Maç ilk saniyelerinde durduruldu

Karşılaşmanın başlamasının ardından ilk saniyelerde sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle hakemler oyunu durdurmak zorunda kaldı.

İlk başta sahaya konfetiler atılırken, ardında sahaya yanıcı ve patlayıcı maddeler yağdıran Fenerbahçe taraftarları, oyunun tekrar başlamasını geciktirdi.

Patlayıcı maddeler atılmasına devam edilmesine rağmen, hakemler oyunu tekrar başlatırken, daha sonra olaylar yatıştı.

Atılan yanıcı ve patlayıcı maddeler nedeniyle salonun içi bir süre dumanla kaplandı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Galatasaray Medical Park-Fenerbahçe maçı öncesi iki takım taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi için salonda ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis ve özel güvelik görevlileri, taraftarlar arasında bir gerginlik yaşanmaması için yoğun gayret gösterirlerken, taraftarların salona geliş güzergahları dahi ayrı tutuldu.

Önlemler çerçevesinde organizasyonu takip edecek basketbolseverler ile Galatasaray Medical Park ve Fenerbahçe taraftarlarının herhangi bir sıkıntı yaşamaması için, Abdi İpekçi Spor Salonu otoparkı iki bölüme ayrılırken, salona özel araçlarıyla gelen taraftarlar otoparka farklı yollardan alındı.

Maçlara özel araçlarıyla gelen Galatasaray Medical Park taraftarları, Topkapı üzerinden 10. Yıl Caddesi'ni izleyerek Belgrad Kapı Caddesi'nden salon otoparkına giriş yaparlarken, özel araçlarıyla gelen Fenerbahçe taraftarları ise sahil yolunu kullanıp 10. Yıl Caddesi'ne girerek Yedikule istikametinden dönüş yaptıktan sonra otoparka alındılar.

Salona toplu taşımayla ulaşan sarı-kırmızılı taraftarlar 4 numaralı kapıdan, sarı-lacivertli taraftarlar ise 1 numaralı kapıdan giriş yaptılar.

Ayrıca, salona girişte tüm taraftarlar ayrıntılı üst aramasından geçirilirlerken, tribünde de güvenlik koridoru oluşturuldu.

Öte yandan, salona grup halinde girmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Giriş kapısı önünde uzaklaştırılan sarı-lacivertli grup, daha sonra tek tek bilet kontrolleri yapıldıktan sonra içeri alındı.

Küfürlü tezahüratlar yapıldı

Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları arasında karşılıklı küfürlü tezahüratlar yapıldı.

Taraftarlar arasındaki gerginlik alınan geniş güvenlik önlemleri nedeniyle olaya dönüşmezken, zaman zaman salon içinde patlayıcı ve yanıcı maddeler de atıldı.