Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük Cüneyt Çakır'ın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır'ın yönetmesini kararlaştırdı.
Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.
Çakır'la gülen taraf Fenerbahçe
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, daha önce 10 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetti. Bu maçlardan 6'sını Fenerbahçe kazanırken; Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Haftanın diğer öne çıkan maçı olan Beşiktaş-Başakşehir arasında pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
Haftanın programı ve hakemleri şöyle:
20 Ekim Cuma
20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
Göztepe-Alanyaspor: Fırat Aydınus
21 Ekim Cumartesi
14.00 Osmanlıspor-Karabükspor: Halis Özkahya
16.30 Akhisar-Gençlerbiriği: Suat Arslanboğa
19.30 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
22 Ekim Pazar
14.00 Sivasspor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Kayserispor-Konyaspor: Ali Palabıyık
19.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
23 Ekim Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Başakşehir: Mete Kalkavan