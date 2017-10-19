Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük Cüneyt Çakır'ın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır'ın yönetmesini kararlaştırdı.

Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

Çakır'la gülen taraf Fenerbahçe

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, daha önce 10 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetti. Bu maçlardan 6'sını Fenerbahçe kazanırken; Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Haftanın diğer öne çıkan maçı olan Beşiktaş-Başakşehir arasında pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

Haftanın programı ve hakemleri şöyle:

20 Ekim Cuma

20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Göztepe-Alanyaspor: Fırat Aydınus

21 Ekim Cumartesi

14.00 Osmanlıspor-Karabükspor: Halis Özkahya

16.30 Akhisar-Gençlerbiriği: Suat Arslanboğa

19.30 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

22 Ekim Pazar

14.00 Sivasspor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Kayserispor-Konyaspor: Ali Palabıyık

19.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

23 Ekim Pazartesi

20.00 Beşiktaş-Başakşehir: Mete Kalkavan