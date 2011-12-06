Galatasaray-Fenerbahçe 368'inci kez karşılaşıyor







Ahmet Küçük – T24

Türkiye Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın akşam 368’inci randevuya çıkıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. 3 Temmuz’da yapılan şike operasyonu kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da karşılaşmayı cezaevinden izleyecek. 4 büyüklerin ortak kararlarıyla deplasman takımı seyircisinin stada alınmaması üzerine Fenerbahçeli taraftarlar maçı televizyondan izleyecek.





Galatasaray, Türk Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da saat 19,30’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak. İki kulüp arasında daha önce oynanan 367 karşılaşmada, Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 116 galibiyete karşılık 140 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 112 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray cephesi





Türkiye Süper Ligi’nin geride kalan 13 haftasında yedi galibiyet, dört beraberlik ve iki mağlubiyetle 25 puanla ikinci sırasında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesi sakatlıkları süren Sabri Sarıoğlu ve Yekta Kurtuluş ile kırmızı kart cezalısı Engin Baytar, futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen ve ''seyirden yasaklı'' listesinde bulunan Sercan Yıldırım forma giyemeyecek.



Galatasaray: En Golcü İç Saha Takımı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da bu sezon oynadığı altı lig maçında Samsunspor’u 3-1, Eskişehirspor’u 2-0, Bursaspor ve Sivasspor’u 2-1’lik skorlarla mağlup eden Galatasaray, Mersin İdman Yurdu ile golsüz berabere kaldı. Doksan dakikasını iki oyuncusundan yoksun şekilde tamamladığı Gaziantepspor maçını ise 4-2 kaybetti. Galatasaray, altı maçta rakip fileleri 11 defa havalandırarak maç başına gol ortalamasıyla (1,83) İstanbul BŞB ile birlikte en başarılı iç saha takımı olarak öne çıktı. Galatasaray, güçlenen ve yeniden yapılanan kadrosuyla şeytanın bacağını kırıp Fenerbahçe'ye karşı evindeki 2 yıllık galibiyet hasretini sonlandırmak isteyecek.



Selçuk İnan: Üç Gol ve Dört Asist

Galatasaray’da sezon başından itibaren tüm maçlarda forma giyen tek isim Selçuk İnan oldu. Başarılı orta saha oyuncusu, ligde 13 maçın tamamında 90’ar dakika sahada kaldı. Sivasspor maçında bu sezonki dördüncü sarı kartını görerek Gençlerbirliği karşısında cezalı duruma düşen Tomas Ujfalusi ve Hakan Balta ise 12 maçta 90’ar dakika oynadı. Galatasaray’da en skorer isim dört gol atan Johan Elmander oldu. İsveçli forveti üçer golle Milan Baros, Felipe Melo ve Selçuk İnan takip etti. Selçuk’un ayrıca dört asisti var.



Terim’in muhtemel 11’i

Derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, 52 bin kişilik taraftar desteği altında oynayacağı maçtan galip ayrılarak, hem uzun süren liderlik hasretine, hem de 2 yılı aşkın süredir devam eden derbi galibiyeti özlemine son vermek istiyor.







Teknik direktör Fatih Terim'in, sarı kart ceza sınırında bulunduğu için Gençlerbirliği maçında riske etmediği genç Semih Kaya'ya, sarı kart cezası biten Ujfalusi ile birlikte savunmada yer vermesi, orta alanda başkentte forma vermediği Kazım Kazım ile birlikte Ayhan Akman'ı oynatması, kırmızı kart cezasında indirim yapılan Elmander'i ise derbide tek forvet olarak sahaya sürmesi bekleniyor. Terim'in yabancı kontenjanından yaşanan sıkıntıdan dolayı Baros'u yedek kulübesinde oturtması ve Engin Baytar'ın yokluğunda Ayhan Akman'ı sahaya süreceği öğrenildi.



İŞTE MUHTEMEL 11:

Muslera, Eboue, Semih Kaya, Ujfalusi, Hakan Kadir Balta, Kazım Kazım, Selçuk İnan, Melo, Ayhan Akman, Riera, Elmander.

Fenerbahçe cephesi

Fenerbahçe, Türkiye Süper Ligi’nde geride kalan 13 haftada 8 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 28 puanla zirvede bulunuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serkan Kırıntılı ile Sezer Öztürk maçta da forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Mehmet Topuz da büyük olasılıkla derbide yok. İdmanda ayak bileğinden sakatlanan Bekir İrtegün'ün durumu ise belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın savunmada Bekir İrtegün'ün oynayamaması durumunda Bilica'ya görev vermesi, orta alanın solunda, son maçın formda ismi Stoch'un yerine, yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle Caner Erkin'e şans vermesi bekleniyor.

Aziz Yıldırım cezaevinden izleyecek



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım için oldukça buruk geçecek. 3 Temmuz’da başlayan şike operasyonu kapsamında tutuklanan ve Metris Cezaevi’nde bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım maçı ilk defa stattan izleyemeyecek.





Futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yıldırım, başkan sıfatıyla ilk kez bir Galatasaray derbisini kaçıracak. Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez 15 Şubat 1998 tarihinde seçilen Aziz Yıldırım, başkan olarak daha önce Galatasaray'a karşı 36. kez derbi izledi. Geçtiğimiz haftalarda 4 büyük kulüp tarafından alınan ortak kararla deplasman takımları taraftarını getirememesiyle Fenerbahçe için bir dezavantaj olacak.

Aykut Kocaman’ın derbi planı



Son 5 haftadır istenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe’de Aykut Kocaman yönetimindeki derbi hazırlıkları sona ererek, takım kampa girdi.







Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serkan Kırıntılı ile Sezer Öztürk maçta da forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Mehmet Topuz da büyük olasılıkla derbide yok. İdmanda ayak bileğinden sakatlanan Bekir İrtegün'ün durumu ise belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın savunmada Bekir İrtegün'ün oynayamaması durumunda Bilica'ya görev vermesi, orta alanın solunda, son maçın formda ismi Stoch'un yerine, yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle Caner Erkin'e şans vermesi bekleniyor.



İŞTE MUHTEMEL 11’İ:

Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Yobo, Bekir İrtegün (Bilica), Ziegler, Özer Hurmacı, Emre Belözoğlu, Cristian, Caner Erkin, Alex, Bienvenu.

İstatistikler



Aralık ayında G.Saray üstün



Galatasaray ile Fenerbahçe bugün oynayacakları maçla birlikte ezeli rekabette Aralık ayında 33. derbiye çıkacaklar.



Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları arasında oynanacak derbisi öncesi, Aralık ayında yapılan karşılaşmalarda Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor.



Ezeli rakipler, 102 yıllık tarihlerinde geride kalan 367 maçtan 32'sini Aralık ayında oynadı.



Bu maçlardan 17'sini sarı-kırmızılılar, 9'unu sarı-lacivertliler kazanırken, 6 maç da berabere sonuçlandı.



Aralık ayında ''Cim Bom''un toplam 48 golüne, ''Sarı Kanaryalar'' 41 golle cevap verdi.

Son 10 maçta F.Bahçe önde



Ezeli rakiplerin son 10 randevusunda Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 3 farkla üstünlüğü bulunuyor.



Son 10 randevuda Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 3 farkla üstünlüğü bulunuyor.



İki takım arasındaki 7'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, 1'i de Dostluk Kupası olmak üzere son 10 maçta Fenerbahçe 5, Galatasaray 2 kez galip gelirken, bu süre içindeki 3 maç da berabere sonuçlandı.



4'er tanesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu ve Ali Sami Yen, birer tanesi de Almanya'nın Mönchengladbach kentindeki Borussia Park ve Türk Telekom Arena'da olmak üzere, ezeli rekabette yapılan son 10 müsabakada Fenerbahçe'nin toplam 12 golüne, Galatasaray 6 golle cevap verdi.



Ezeli rekabetteki son 10 maçtan 6'sında Fenerbahçe rakibine gol atarken, Galatasaray ise bu süre içindeki 5 maçta gol yollarında suskun kaldı.



Fenerbahçe, son 10 randevu içinde yer alan 7 Süper Lig maçından 4'ünü kazanırken, bu süre içinde sadece 1 kez kaybetti, 2 maç da berabere bitti.

Galatasaray 7 maçtır kazanamıyor



Galatasaray, Fenerbahçe'yi 7 maçtır yenemiyor.



Ezeli rakibi karşısında son galibiyetini 27 Nisan 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda Nonda'nın golüyle 1-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılı ekip, daha sonraki 7 maçtan 5'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı, hiç galip gelemedi.



Rakibi karşısında 7 maçtır kazanamayan Galatasaray, son 6 maçta ise Fenerbahçe filelerini sadece 2 kez havalandırabildi.

Rekabette son 10 maç



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)

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03.02.2008 FB Şükrü Saracoğlu Türkiye Kupası 0 - 0

27.02.2008 Ali Sami Yen Türkiye Kupası 1 - 2

27.04.2008 Ali Sami Yen Lig 0 - 1

09.11.2008 FB Şükrü Saracoğlu Lig 4 - 1

12.04.2009 Ali Sami Yen Lig 0 - 0

25.10.2009 FB Şükrü Saracoğlu Lig 3 - 1

28.03.2010 Ali Sami Yen Lig 1 - 0

21.07.2010 Borussia Park Özel 1 - 0

24.10.2010 FB Şükrü Saracoğlu Lig 0 - 0

18.03.2011 Türk Telekom Arena Lig 2 - 1

Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi sadece 4 kez yenebildi



Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, ezeli rakibini lig maçlarında kendi evindeki son 12 derbide sadece 4 kez yenebildi.



İki takım arasında Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan son 12 lig derbisinden 5'ini Fenerbahçe, 4'ünü Galatasaray kazanırken, 3 maç da berabere sonuçlandı.



Sarı-kırmızılıların bu maçlardaki 10 golüne, sarı-lacivertliler 9 golle karşılık verdi.



10'u Ali Sami Yen, birer tanesi de Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ın Süper Lig'de ev sahibi takım sıfatıyla Fenerbahçe ile oynadığı son 12 maçta alınan sonuçlar şöyle:



Tarih Stat Sonuç (GS-FB)

---------- ------------ -------------

26.03.2000 Ali Sami Yen 0 - 1

26.11.2000 Ali Sami Yen 0 - 0

22.09.2001 Ali Sami Yen 2 - 0

08.03.2003 Ali Sami Yen 2 - 0

21.09.2003 Atatürk Olimpiyat 2 - 2

12.12.2004 Ali Sami Yen 1 - 0

27.11.2005 Ali Sami Yen 0 - 1

19.05.2007 Ali Sami Yen 1 - 2

27.04.2008 Ali Sami Yen 1 - 0

12.04.2009 Ali Sami Yen 0 - 0

28.03.2010 Ali Sami Yen 0 - 1

18.03.2011 Türk Telekom Arena 1 - 2

