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Spor

Galatasaray, FB karşısında 3,5 yılı aşkın süre sonra galip geldi İSTANBUL (A.A)

07 Aralık 2011 23:51

-Galatasaray, FB karşısında 3,5 yılı aşkın süre sonra galip geldi İSTANBUL (A.A) - 07.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yılın son derbisinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, ezeli rakibi karşısında 3,5 yılı aşkın süre sonra galibiyet elde etti. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 27 Nisan 2008 tarihinde alan sarı-kırmızılı futbol takımı, tam 1319 günü kapsayan 7 maç sonra kazandı. Ezeli rakibi karşısında son galibiyetini 27 Nisan 2008 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda Nonda'nın golüyle 1-0'lık sonuçla alan ''Cim Bom'', daha sonraki 7 maçtan 5'ini yitirmiş, 2'sinde berabere kalmıştı. Fenerbahçe, 4 haftadır rakip sahalarda kazanamıyor. Lig tarihinde deplasmanda üst üste 12 maç kazanarak bu alandaki rekoru elinde bulunduran, 12 maçlık seriye bu sezonun 6. haftasında Mersin İdmanyurdu deplasmanında ulaşan Fenerbahçe, son 4 deplasman maçında bu performansının uzağında kaldı.  Ligde son deplasman galibiyetini 6. haftadaki Mersin İdmanyurdu mücadelesini 2-1 kazanarak alan Fenerbahçe, bu maçın ardından deplasmanda çıktığı 4 maçta da galibiyet alamadı. Fenerbahçe son 4 maçtır galibiyetten uzak kaldığı deplasman mücadelelerinin son 3'ünde sadece 1 gol attı. Sivasspor'a 2-0 yenildiği, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı maçları golsüz tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu derbide 1 gol kaydetti. 

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