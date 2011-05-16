Galatasaray, Fatih Terim'e resmi teklifini iletti

T24 - 14 Mayıs'ta yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da rekor oy sayısı ile başkan çıkan Ünal Aysal, teknik direktör Fatih Terim'e resmi teklifini yaptı. Sabah saatlerinde Fatih Terim'i telefonla arayarak randevu talep eden Ünal Aysal, Ali Dürüst'ü de yanına alarak Terim ile bir araya geldi. Akşam saatte elde edilen bilgilere göre, Terim'in teklifi kabul ettiği iddia edildi.







Fatih Terim ile yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme yapan ve plan, projelerini anlatan Aysal, görüşme sonunda Terim'e resmi teklifini iletti. Terim ile Aysal arasında yapılan ilk görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği ancak kesin bir karara varılamadığı öğrenildi.

Başkan Ünal Aysal, dün yaptığı açıklamada da Fatih Terim'in teknik direktör adaylarından biri olduğunu ve yerli teknik direktör konusunda karar vermeleri halinde Terim'e teklif yapabileceklerinin sinyalini vermişti. Ünal Aysal'ın listesinde yer alan Celal Gürcan da, yerli teknik direktör olursa bu ismin Fatih Terim olacağını daha önceden dile getirmişti.





Terim'in 'evet' dediği iddia edildi



Galatasaray'da üçüncü Fatih Terim dönemi başlıyor. Başkan Ünal Aysal resmi açıklamayı 18 Mayıs Çarşamba günü yapacak.



Galatasaray'ın yeni sezon için eski teknik direktörü Fatih Terim ile kesin olarak anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Galatasaray'ın yeni başkanı Ünal Aysal ve yönetici Ali Dürüst, bugün Fatih Terim ile bir araya gelmiş ve tekliflerini sunmuşlardı. Bu gelişmenin son derece olumlu geçtiği gelen haberler arasındaydı. Akşam saatlerinde ise Fatih Terim'in teklife olumlu yanıt verdiği ve Galatasaray'ın başına geçmeyi kabul ettiği öğrenildi.





