Galatasaray, Fatih Terim'siz çıktığı maçlarda zorlanıyor

Galatasaray, Fatih Terim'den yoksun çıktığı maçlarda zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli teknik adamın cezalı olduğu maçlarda 28 maçın 15'ini kazanamadı.

Galatasaray, Fatih Terim’in cezalı olduğu maçlarda zorlanıyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, deneyimli teknik adama Çaykur Rizespor maçında yaşananlar nedeniyle 2 maç ceza verdi.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Terim’in cezalı olduğu 4 maçın 2’sini kazanırken, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında ise 5 puan kaybetti.

Galatasaray, son 10 yılda cezalar nedeniyle Fatih Terim’siz çıktığı 28 maçın 15’ini kazanamadı.

67 yaşındaki teknik direktör, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun adil olmadığını düşünüyor. Terim, dün sosyal medya mecrası Twitter hesabındaki profil resmini değiştirerek terazi fotoğrafı koydu.