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Spor

Galatasaray, Fatih Terim'le devam edecek

23 Aralık 2021 10:07

Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray'da Fatih Terim'e yönelik eleştiriler sosyal medyada artmaya başlasa da sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli teknik adam ile devam edecek.

Süper Lig 'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray , devrenin kapanış maçını Antalyaspor ile oynayacak. Fatih Terim cezası nedeniyle son kez tribünde oturacak.

Terim'e yönelik eleştiriler sosyal medyada artmaya başlasa da sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli teknik adam dışında B planı bulunmuyor.

Başkan Burak Elmas, Antalyaspor maçının sonucu ne olursa olsun devre arası planlamasını Fatih Terim'le birlikte yapacak. Terim, kötü gidişata ocak ayında çözüm bulmaya çalışacak.

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