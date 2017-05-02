Galatasaray farklı yendi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 5-0 yendi.

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Carole'ün pasıyla sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Bruma, topu penaltı noktasına doğru çevirmek istedi. Bruma'nın pasında topa kale sahasının içinde ters bir dokunuş yapan Bursasporlu defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

6. dakikada Bruma'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yasin Öztekin, topu karşı karşıya kaldığı kaleci Harun Tekin'in üzerinden aşırttı. Filelere gitmek üzere olan topu Aziz Eraltay, son anda çizgi üzerinden çıkararak uzaklaştırdı.

25. dakikada Galatasaray atağında, oluşan karambolde penaltı noktası üzerinde boşta kalan topu Sabri, yerden sert bir vuruşla kaleye doğru gönderdi. Ertuğrul Ersoy, son anda yetişerek topu çizgi üzerinden çıkardı.

45. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Podolski ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Bruma'nın, penaltı noktası üzerinden vuruşunda top Harun Tekin'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-2.

58. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Sneijder, topu arka direğe doğru gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Ahmet Çalık, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-3.

60. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Sneijder'in ara pasıyla hareketlenen Podolski, kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Alman futbolcu, topu ceza yayı üzerinden filelere gönderdi: 0-4.

88. dakikada sağ kanattan hareketlenen Sabri Sarıoğlu, topu ön direğe doğru ortaladı. O bölgeye zamanında hareketlenen Eren Derdiyok, topa gelişine vurdu. Kaleci Harun Tekin'in göğsüne çarpan topu Bursaspor defansı uzaklaştırdı.

89. dakikada Galatasaray farkı 5'e çıkardı. Bursaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Yasin Öztekin, sağ çaprazdan sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-5.

Karşılaşma, 5-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.