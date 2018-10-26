Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Schalke\'ye karşı tam süre alan oyuncular, aerobik koşunun ardından yenilenme ve bireysel açma germe hareketleri gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra dörde iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda çift kale dar alan oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges, günü tedavinin ardından salon çalışmasıyla geçirdi. Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, tedavinin ardından sahada takımdan ayrı koşu çalışması yaparken, Yuto Nagatomo ise günü hastanede müşahede altında geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00\'te Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı idmanla tamamladıktan sonra saat 18.00\'de özel bir uçakla Malatya\'ya giderek mücadele öncesi kampa girecek.

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