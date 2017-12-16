Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlılarını tamamladı 

İSTANBUL, (DHA) - GALATASARAY, Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı kırmızılılar, bugün saat 15.30\'da Malatya\'ya hareket ederek yarın saat 16.30\'da başlayacak olan karşılaşma için kampa girecek. Galatasaray\'ın Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: \"Fernando Muslera, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Jason Denayer, Sofiane Feghouli.\"