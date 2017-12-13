T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı 

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı

13 Aralık 2017 19:26

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve dar alanda pas, top kapma çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra topa sahip olma çalışması yapılırken ardından dar alanda minyatür kale sonuçlandırma çalışması yapıldı.  Antrenman, interval koşunun ardından gerçekleştirilen taktik çalışmalarla tamamlandı.
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Galatasaray Süper LigEvkur Yeni MalatyasporFlorya Metin Oktay TesisleriTeknikIgor TudorZiraat Türkiye KupasıDiğerDahaGalatasaray Evkur Yeni MalatyasporFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24