Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı 

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve dar alanda pas, top kapma çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra topa sahip olma çalışması yapılırken ardından dar alanda minyatür kale sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, interval koşunun ardından gerçekleştirilen taktik çalışmalarla tamamlandı.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI