Galatasaray evinde Kızılyıldız'dan 23 sayı fark yedi

Euroleague son 16 turu E Grubu'nda Galatasaray evinde oynadığı karşılaşmada Kızılyıldız'a 91-68 yenildi.

Bu sonuçla grupta üst üste yedinci yenilgisini alan sarı kırmızılılar, 10. hafta mücadeleleri sonunda 2 galibiyet ve 8 mağlubiyetle grubun son sırasında bulunuyor.



Al Jazeera'nin haberine göre, karşılaşmaya 6-0'lık bir seriyle başlayan ve ilk bölümde hücumda yüksek yüzdeyle oynayan Kızılyıldız Telekom, Marjanovic'in de pota altından bulduğu basketlerle 6. dakikayı 19-8 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde rakibine sadece 2 sayı izni veren Galatasaray Liv Hospital, Erceg ve Young'la sayılar üretmesine karşın ilk çeyreği 21-16 geride tamamladı.



İkinci periyotta daha çok genç oyuncularla mücadele eden sarı-kırmızılılar karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden Jenkins, boyalı alandan da Zirbes'le sayılar üreten konuk ekip, 19. dakika içinde farkı 20 sayıya (29-49) kadar çıkardı. Galatasaray Liv Hospital, periyodun son bölümünde Pocius ve Young'la bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışırken, Kızılyıldız Telekom 52-35'lik skorla soyunma odasına önde giren taraf oldu.



Üçüncü periyoda Micov'un sayılarıyla başlayan Galatasaray Liv Hospital, yaptığı etkili savunmanın yanı sıra Erceg ve Young'ın basketleriyle 7-0'lık bir seri yakaladı ve 28. dakika içinde farkı tek hanelere indirdi: 49-58.



Bu bölümden sonra Marjanovic ve Mitrovic'le pota altından sayılar üreten Kızılyıldız Telekom, Blazic'in de son saniye üçlüğüyle üçüncü periyodu 67-51 önde tamamladı.



Son çeyreğe özellikle Blazic'in sayılarıyla 10-0'lık bir seriyle başlayan ve 33. dakika içinde farkı 26 sayıya kadar (51-77) çıkaran Kızılyıldız Telekom, karşılaşmadan da 23 sayı farkla, 91-68 galip ayrıldı.