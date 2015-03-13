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Spor

Galatasaray evinde Kızılyıldız'dan 23 sayı fark yedi

THY Euroleague son 16 turu E Grubu 10. hafta mücadelesinde Galatasaray Liv Hospital, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 23 sayı farkla, 91-68 mağlup oldu

13 Mart 2015 00:30

Euroleague son 16 turu E Grubu'nda Galatasaray evinde oynadığı karşılaşmada Kızılyıldız'a 91-68 yenildi.

Bu sonuçla grupta üst üste yedinci yenilgisini alan sarı kırmızılılar, 10. hafta mücadeleleri sonunda 2 galibiyet ve 8 mağlubiyetle grubun son sırasında bulunuyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, karşılaşmaya 6-0'lık bir seriyle başlayan ve ilk bölümde hücumda yüksek yüzdeyle oynayan Kızılyıldız Telekom, Marjanovic'in de pota altından bulduğu basketlerle 6. dakikayı 19-8 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde rakibine sadece 2 sayı izni veren Galatasaray Liv Hospital, Erceg ve Young'la sayılar üretmesine karşın ilk çeyreği 21-16 geride tamamladı.

İkinci periyotta daha çok genç oyuncularla mücadele eden sarı-kırmızılılar karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden Jenkins, boyalı alandan da Zirbes'le sayılar üreten konuk ekip, 19. dakika içinde farkı 20 sayıya (29-49) kadar çıkardı. Galatasaray Liv Hospital, periyodun son bölümünde Pocius ve Young'la bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışırken, Kızılyıldız Telekom 52-35'lik skorla soyunma odasına önde giren taraf oldu.

Üçüncü periyoda Micov'un sayılarıyla başlayan Galatasaray Liv Hospital, yaptığı etkili savunmanın yanı sıra Erceg ve Young'ın basketleriyle 7-0'lık bir seri yakaladı ve 28. dakika içinde farkı tek hanelere indirdi: 49-58.

Bu bölümden sonra Marjanovic ve Mitrovic'le pota altından sayılar üreten Kızılyıldız Telekom, Blazic'in de son saniye üçlüğüyle üçüncü periyodu 67-51 önde tamamladı.

Son çeyreğe özellikle Blazic'in sayılarıyla 10-0'lık bir seriyle başlayan ve 33. dakika içinde farkı 26 sayıya kadar (51-77) çıkaran Kızılyıldız Telekom, karşılaşmadan da 23 sayı farkla, 91-68 galip ayrıldı.

 

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