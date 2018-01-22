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Spor

"Galatasaray evimiz, Fatih Terim babamız"

Kayseri'ye giden Galatasaray kafilesi, sevgi seliyle karşılaştı

22 Ocak 2018 14:58

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

Kente ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda bekleyen taraftarlar coşkuyla karşıladı. 

Taraftarlar, başta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterdi. 

Havalimanı çıkışında bekleyen bazı taraftarlar, "Galatasaray evimiz, Fatih Terim babamız" yazılı pankartı açarak ve meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratta bulundu. Kafile daha sonra  konaklayacağı otele geçti.

Ayrıca Galatasaray Kulübünün dün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımını Kayserispor deplasmanında yalnız bırakmayacak. Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, yarın oynanacak Kayserispor-Galatasaray müsabakasını izlemek için maç günü Kayseri'ye gidecek.

Cengiz'e Kayseri seyahatinde yönetim kurulundan 5-6 ismin de eşlik etmesinin bekleniyor.

Öte yandan, Galatasaray'da yeni yönetimin mazbatasını 23 Ocak Salı günü almasının planlandığı bildirildi.

(beIN Sports)

 

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