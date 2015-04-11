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Spor

Galatasaray Euroleague'e mağlubiyetle veda etti

Sarı kırmızılı ekibin Euroleague'deki son maçında üstünlük İspanyol ekibindeydi

11 Nisan 2015 02:17

Euroleague Top 16 E Grubu'ndaki son maçında Barcelona'yla karşılaşan Galatasaray Liv Hospital, turnuvayı yenilgiyle kapattı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Barcelona, Galatasaray Liv Hospital'ı 88-65 mağlup etti.

Maçta üstünlük ilk periyottan itibaren Barcelona'nın elindeydi. Galatasaray Liv Hospital farkın açılmasını önlemeye çalışsa da, ilk periyot 21-17 Barcelona üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı kırmızılılar ikinci periyoda iyi başlayarak maçı 22-21'e getirse de, ilerleyen dakikalarda Barcelona üstünlüğü tekrar ele geçirdi ve maçın ilk yarısı 39-34 İspanyol ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

İkinci yarıda farkı arttıran Barcelona, üçüncü çeyreği 61-51 üstün tamamladı. Son çeyrekte fark 20 sayının da üstüne çıktı ve mücadele 88-65 Barcelona galibiyetiyle sonuçlandı.

Galatasaray Liv Hospital iki galibiyetle grubu son sırada tamamlarken, Barcelona 11 galibiyetle son sekizin yolunu tuttu.

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