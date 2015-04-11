Galatasaray Euroleague'e mağlubiyetle veda etti

Euroleague Top 16 E Grubu'ndaki son maçında Barcelona'yla karşılaşan Galatasaray Liv Hospital, turnuvayı yenilgiyle kapattı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Barcelona, Galatasaray Liv Hospital'ı 88-65 mağlup etti.
Maçta üstünlük ilk periyottan itibaren Barcelona'nın elindeydi. Galatasaray Liv Hospital farkın açılmasını önlemeye çalışsa da, ilk periyot 21-17 Barcelona üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı kırmızılılar ikinci periyoda iyi başlayarak maçı 22-21'e getirse de, ilerleyen dakikalarda Barcelona üstünlüğü tekrar ele geçirdi ve maçın ilk yarısı 39-34 İspanyol ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.
İkinci yarıda farkı arttıran Barcelona, üçüncü çeyreği 61-51 üstün tamamladı. Son çeyrekte fark 20 sayının da üstüne çıktı ve mücadele 88-65 Barcelona galibiyetiyle sonuçlandı.
Galatasaray Liv Hospital iki galibiyetle grubu son sırada tamamlarken, Barcelona 11 galibiyetle son sekizin yolunu tuttu.