Galatasaray Eurocup finalinden İstanbul'a avantajlı döndü

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Eurocup Final serisi birinci maçında Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Rhenus Sport’ta oynanan mücadeleden Galatasaray Odeabank skorla 66-62 mağlup ayrıldı. Final mücadelesinin ikinci karşılaşması 27 Nisan Çarşamba günü Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanacak.

Galatasaray Odeabank maça Errick McCollum – Sinan Güler – Blake Schilb – Vladimir Micov - Stephane Lasme beşiyle başladı. Ev sahibi Strasbourg ise Louis Campbell – Kyle Weems – Rodrigue Beaubois – Mardy Collins – Bangaly Fofana beşiyle parkedeydi.

Karşılaşmaya iki ekip de isabetsiz şutlarla başladı. Sarı-Kırmızılılarda ilk sayılar Stephane Lasme’nin orta mesafeli basketiyle geldi. Temponun yüksek olduğu beş dakikayı Strasbourg 7-4 önde geçti. İki ekibin de top kayıpları ve düşük yüzdeli oynadığı ilk çeyreğin son iki dakikasına 7-6 ev sahibi önde girdi. Vladimir Micov’un sağ dipten içeri girip kaydettiği basket çeyreğin son sayısı oldu ve ilk 10 dakikalık bölümü 7-8 Galatasaray Odeabank önde geçti.

İkinci çeyreğe iyi başlayan taraf Galatasaray Odeabank oldu. Chuck Davis’in pota altığı etkinliğini iyi kullanan Sarı-Kırmızılılar, iki buçuk dakikalık bölümde Davis ile 4 sayı buldu (10-14). Bu dakikalarda savunma sertliğini arttıran Ergin Ataman’ın öğrencileri, rakibine kolay sayı şansı tanımadı ve dört dakika geride kalırken Strasbourg’a molayı aldırdı (12-19). Mola dönüşünde 7-1’lik seri bulan Strasbourg çeyreğin bitimine 02.42 kala skoru 19-20’ye getirdi. Kalan bölümlerde tempo düştü ve hücumlar denge üzerine kuruluydu. Vladimir Micov, çeyreğin son sayılarını çizgiden bulurken 9 sayıyla ilk yarıda ön plana çıktı. İkinci 10 dakikalık bölümü dengede tutan Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 23-24 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe Vladimir Micov – Errick McCollum ikilisiyle etkili giren Galatasaray Odeabank, üç buçuk dakikalık bölümde sert savunmasının yanına hücum etkinliğini de ekleyerek Strasbourg koçu Vincent Collet’e molayı aldırdı (26-34). Mola dönüşünde iki ekip de hücumda skor bulmakta zorlanmadı. Blake Schilb ile ilk üçlüğünü 05.16 dakikada bulan Sarı-Kırmızılılar bu çeyrekte yakaladığı seriyi devam ettirdi. Çeyreğin bitimine 04.12 kala Ergin Ataman molası geldi (37-41). Mola dönüşünde Mardy Collins ve Matt Howard ile üçlük bulan Strasbourg, tempoyu da arttırarak çeyreğin bitimine bir dakika kala skoru 43-45’e getirdi. Kalan sürede başka sayı olmadı ve üçüncü çeyrek 43-45 Galatasaray Odeabank lehine tamamlandı.

Dördüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Dış atışlardan etkili olmaya devam eden ev sahibi, 33. dakikada 54-52 öne geçmeyi başardı. Blake Schilb’in serbest atış çizgisindeki sayıları skoru 54-54’te eşitlerken maçın bitimine 05.48 kala Strasbourg koçu Vincent Collet’den bir mola geldi. Mola dönüşü Strasbourg, Matt Howard ile bir kez daha öne geçince bu kez Ergin Ataman’dan mola geldi. Bitime 02.30 kala Errick McCollum’un köşeden bulduğu üçlük skoru 58-57’ye getirdi. Bu bölümlerde serbest atış çizgisinden karşılıklı isabetler geldi ve bitime iki dakika kala skor 62-58’di. Strasbourg hücumları etkili olurken bir dakika kala skor 66-60’a geldi. Blake Schilb’in kritik andaki turnikesiyle fark 4 sayıya inerken dönüşünde Sarı-Kırmızılılar’dan iyi savunma geldi (66-62). Kalan sürede başka sayı olmadı ve karşılaşmadan 66-62 Strasbourg galip ayrılan taraf oldu.

İstatistikler

Strasborg

Mardy Collins 8 sayı – 5 ribaund – 4 asist,

Rodrigue Beabois 5 sayı – 1 ribaund – 1 asist,

Paul Lacombe 3 ribaund – 1 asist,

Jeremy Leloup 11 sayı – 2 ribaund,

Louis Campbell 16 sayı – 8 ribaund – 6 asist,

Bangaly Fofana 6 sayı – 4 ribaund,

Kyle Weems 9 sayı – 5 ribaund – 2 asist,

Matt Howard 11 sayı – 3 ribaund

GALATASARAY ODEABANK

Blake Schilb 12 sayı – 8 ribaund – 2 asist,

Errick McCollum 8 sayı – 3 ribaund – 3 asist,

Vladimir Micov 17 sayı – 5 ribaund – 1 asist,

Stephane Lasme 7 sayı – 8 ribaund,

Caleb Green 1 sayı,

Sinan Güler 2 sayı – 2 ribaund – 1 asist,

Curtis Jerrells 4 sayı – 2 ribaund – 2 asist,

Göksenin Köksal 1 ribaund,

Chuck Davis 11 sayı – 1 ribaund