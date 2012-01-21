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Spor

Galatasaray, Eskişehirspor karşısında rekor arayacak İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2012 13:23

-Galatasaray, Eskişehirspor karşısında rekor arayacak İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Eskişehirspor'a deplasmanda konuk olacak Galatasaray, rakibi karşısına rekor için çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligde son yaptığı Kardemir Karabükspor maçından galip ayrılarak üst üste 9. maçını kazanırken, bu galibiyetle bir sezonda üst üste kazanma rekorunu da egale etti ve Eskişehirspor maçında rekorunu kırma şansı yakaladı. Eskişehirspor'la yapacağı karşılaşmayı kazanması halinde ''Cim-bom'', üst üste 10. galibiyetini alıp, kendisinin bir sezonda kazanma serisi rekorunu kıracak. -24 yıl sonra yeni rekor gelebilir- Eskişehirspor maçından galip ayrılması durumunda Galatasaray, bir sezonda seri galibiyet rekorunu 24 yıl sonra kırmış olacak. 1987-88 sezonunun 26. haftasındaki Gençlerbirliği maçıyla başlayan serisinde, sırasıyla Altay, Kocaelispor, Samsunspor, Malatyaspor, Denizlispor, Karşıyaka, Adana Demirspor ve Boluspor maçlarını kazanıp, üst üste 9 galibiyetle sezonu tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeniden üst üste 9 maç kazanabilmek için 24 yıl bekledi. Kardemir Karabükspor galibiyetiyle aynı sezon içindeki seri galibiyet rekorunu 24 yıllık aranın ardından yineleyen Galatasaray, Eskişehirspor karşılaşmasında bunu bir adım daha yukarı taşımanın mücadelesini verecek.

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