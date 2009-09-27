Galatasaray, Turkcell Süper Lig’in 7. haftasında Eskişehirspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Stadı’nda 27 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20:00. Maç öncesi iki takım hakkında son bilgiler, hava durumu, istatistikler…

Stadyum: Ali Sami Yen

Tarih: 27 Eylül 2009 Pazar / 20:00

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bülent Gökçü (Y), Nihat Mızrak (Y), Serkan Çınar (D)

Hava Durumu: İstanbul’da maç günü parçalı bulutlu, ortalama sıcaklık 23 derece.

TV: Digiturk (Lig TV)

Galatasaray

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı altı maçı da kazandı. Bu maçlarda 19 gol atan Galatasaray, kendi kalesinde ise 5 gol gördü. Galatasaray şu an ligin en çok gol atan takımı konumunda.

Galatasaray oynadığı lig maçlarında ilk yarılarda 6 gol attı. İkinci yarılarda ise 13 gol atan Galatasaray en çok 60-75 dakikaları arasında gol(toplam 6 gol) buldu.

Galatasaray’ın oynadığı 6 lig maçının tamamında kaleci Leo Franco ve Mustafa Sarp sahada yer aldı. Arda Turan ise 507 dakika ile bu iki futbolcuyu izledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, geride kalan maçlarda takımdan ayrılan Volkan Yaman ile birlikte 21 farklı oyuncuya görev verdi.

Ligde atılan 19 golü ise, 6 farklı oyuncu ağlara gönderdi. Nonda attığı 5 golle Galatasaray’ın en çok gol atan oyuncusu konumunda, aynı zamanda ligde gol krallığı yarışında birinci sırasında. Baros ise attığı 4 golle, Nonda’yı takip ediyor.

Galatasaraylı futbolcular bu maçlarda 10 kez sarı kartla cezalandırıldılar. Ayrıca Galatasaray, bu sezon ligde iki kez penaltı vuruşu kullandı.

Galatasaray ile Eskişehirspor 47. kez

Turkcell Süper Lig'de yarın yapılacak Galatasaray-Eskişehirspor maçıyla birlikte her iki ekip lig tarihinde 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda Galatasaray, Eskişehirspor'a galibiyet sayısında 19-8, gol sayısında da 62-43 üstünlük kurarken, iki ekip arasındaki 19 maç da berabere sonuçlandı. Geçen sezon yapılan maçlardan ise Galatasaray deplasmandan 4-2, Ali Sami Yen Stadı’ndan ise 1-0’lık mağlubiyetlerle ayrılmıştı.

İstanbul’daki maçlar

Galatasaray ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde İstanbul'da 23 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 12, Eskişehirspor 2 galibiyet alırken, 12 maç da berabere sonuçlandı. Gol sayısında da Galatasaray'ın 39-19 üstünlüğü bulunuyor.

Son 10 maç

İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

1986-87

Eskişehirspor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Eskişehirspor 2 - 1

1987-88

Eskişehirspor-Galatasaray 0 - 1

Galatasaray-Eskişehirspor 1 - 1

1988-89

Eskişehirspor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Eskişehirspor 1 - 0

1995-96

Eskişehirspor-Galatasaray 1 - 2

Galatasaray-Eskişehirspor 3 - 0

2008-09

Eskişehirspor-Galatasaray 4 - 2

Galatasaray-Eskişehirspor 0 - 1

Eskişehirspor

2008-2009 sezonunu topladığı 40 puanla 11. sırada tamamlayan Eskişehirspor’un bu sezonda, geçtiğimiz sezon olduğu gibi Rıza Çalımbay çalıştırıyor.

Geçtiğimiz sezon kadrosunda bulundurduğu oyunculardan Brezilyalı Dos Santos Anderson, Hırvat Stephan Poljak gibi oyuncularla yollarını ayıran Eskişehirspor kadrosuna önemli oyuncular kattı. Galatasaray’dan Ümit Karan ve Volkan Yaman’ı transfer eden Eskişehirspor ayrıca Ankaragücü’nden Mehmet Yılmaz, Kayserispor’dan Ragıp Başbağ ve Fenerbahçe’den Burak Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

Eskişehirspor bu sezon Turkcell Süper Lig’de oynadığı altı maçın 3’ünden galibiyet, 3’ünden ise beraberlikle ayrıldı. Oynadığı maçlarda 10 gol kaydeden Eskişehirspor, kendi kalesinde ise 7 gol gördü.