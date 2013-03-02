Galatasaray, Eskişehir'de 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray, zorlu Eskişehir deplasmanından 1 puanla döndü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Eskişehirspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in 3 maçlık cezası nedeniyle tribünden izlediği karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Son derece düşük tempolu geçen karşılaşma sonrası Galatasaray, puanını 47'ye yükselterek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

Maçtan detaylar

90' Drogba'nın kullandığı serbest vuruş az fakla auta çıkıyor ve maçın hakemi bitiş düdüğünü çalıyor.

90' Galatasaray son tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyor.

89' Rodrigo Tello'nun sol kanattan yaptığı ortayla ceza sahası içinde buluşan Atdhe Nuhiu'nun kafa vuruşu üst direkten dönüyor.

85' Eskişehirspor'da Diomansy Kamara kenara gelirken, Atdhe Nuhiu oyuna giriyor.

83' Albert Riera, Hürriyet Güçer'e yaptığı müdahele sonrası hakem Bülent Yıldırım'dan sarı kart görüyor.

82' Erkan Zengin'in sol kanattan yaptığı orta ile penaltı noktası civarında buluşan Necati Ateş'in kafa vuruşu Fernando Muslera'nın üzerine gidiyor.

80' Necati Ateş'in sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş farklı biçimde auta gidiyor.

79' Sabri Sarıoğlu'nun sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Albert Riera'nın kafa vuruşu kaleci Ruud Boffin'de kalıyor.

79' Sabri Sarıoğlu'nun sağ kanattan yaptığı orta Erkan Zengin'e çarparak kornere gidiyor.

75' Sol kanattan içeriye doğru kat eden Erkan Zengin'in vuruşu zayıf bir biçimde yandan auta gidiyor.

73' Didier Drogba'nın ceza sahasının içine doğru yükslettiği topu kaleci Ruud Boffin ceza sahası dışına doğru yumrukluyor. Topu önünde bulan Sabri Sarıoğlu'nun vuruşu boş kale yerine farklı biçimde auta gidiyor.

71' Galatasaray ikinci oyuncu değişiklik hakkını Aydın Yılmaz'ı oyuna alarak kullanıyor. Kenara gelen isim ise Felipe Melo oluyor.

67' Necati Ateş'in pasıyla kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Diego Angelo'nun uzaklardan yaptığı vuruş farklı biçimde auta gidiyor.

66' Rodrigo Tello'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda pozisyona giren Erkan Zengin topu göğsüyle yumuşattıktan sonra şut deniyor ancak top Fernando Muslera'nın kontrolünde yandan auta gidiyor.

60' Veysel Sarı'nın sağ taraftan ceza sahasına doldurduğu top Gökhan Zan tarafından uzaklaştırılıyor.

57' Necati Ateş üst üste çalımlarla Galatasaray ceza sahasına doğru hareketleniyor. Tecrübeli oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruş kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

56' Erkan Zengin'in sol kanattan yaptığı orta hiç bir futbolcuya temas etmeden doğrudan auta gidiyor.

55' Erkan Zengin'in uzaklardan yaptığı vuruş cılız bir şekilde yandan auta gidiyor.

52' Bülent Yıldırım'ın avantaja bıraktığı pozisyonun sonunda, Hürriyet Güçer Felipe Melo'ya yaptığı faul nedeniyle Bülent Yıldırım'dan sarı kart görüyor.

51' Hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Burak Yılmaz'ın ortası rakibine çarparak auta çıkıyor.

47' Necati Ateş'in uzaklardan yaptığı şut denemesi Fernando Muslera'nın kontrolünde auta çıkıyor.

46' Galatasaray ikinci yarıya Nordin Amrabat-Albert Riera değişikliği ile başlıyor.

İLK YARI SONUCU... ESKİŞEHİRSPOR: 0 - GALATASARAY: 0

45' Alper Potuk, süratle Eskişehirspor ceza sahasına harketlenen Nordin Amrabat'ı düşürünce Bülent Yıldırım'dan sarı kart görüyor.

45' Erkan Zengin'in kullandığı serbest vuruş kalenin hemen üstünden auta gidiyor.

44' Eskişehirspor ceza sahasının sol çaprazında tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyor.

43' Hızlı gelişen Eskişehirspor atağında Alper Potuk'un pasıyla sağ kantta topla buluşan Goran Causic'in ortası Hakan Balta'ya çarparak kornere çıkıyor.

40' Didier Drogba'nın çok uzaklardan yaptığı sert vuruş farklı biçimde auta gidiyor.

36' Felipe Melo, Alper Potuk'a arkadan yaptığı müdahele nedeniyle Bülent Yıldırım'dan sarı kart görüyor.

35' Kenar yönetime değişmek istediğini ileten Servet Çetin oyundan alınırken, oyuna giren isim Goran Causic oluyor.

31' Wesley Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu az farkla auta gidiyor.

31' Wesley Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu az farkla auta gidiyor.

30' Galatasaray ceza sahasının sol çaprazından serbest vuruş kullanıyor.

26' Sabri Sarıoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortayı Eskişehirspor savunması Didier Drogba'dan önce araya girip uzaklaştırıyor.

22' Kullanılan serbest vuruş sonrası Fernando Muslera'nın yumruklayarak uzaklaştırdığı top Necati Ateş'in önünde kalıyor. Bu oyuncunun yaptığı vuruş Uruguaylı kalecide kalıyor.

20' Eskişehirspor kontraatağında Alper Potuk'un pasıyla Fernando Muslera ile karşı karşıya kalan Diomansy Kamara'nın vuruşunu Fernando Muslera kurtarıyor.

19' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Nordin Amrabat'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Didier Drogba'nın ortası Eskişehirspor savunması tarafından uzaklaştırılıyor.

17' Nordin Amrabat'ın sol kanattan Veysel Sarı'dan sıyrıldaktan sonra yaptığı orta Jerry Akaminko tarafından uzaklaştırılıyor.

15' Rodrigo Tello'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Servet Çetin'in kafa vuruşu farklı biçimde auta gidiyor.

13' Rodrigo Tello'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kaleye yakın bir noktada topla buluşan Necati Ateş'in kafa vurşu kalenin yanından auta gidiyor.

12' Rodrigo Tello'nun orta alanın sağ kanadından ceza sahasına gönderdiği top penaltı noktası üzerinde Necati Ateş ile buluşuyor bu oyuncunun uzak direğe yaptığı kafa vuruşunu Fernando Muslera güçlükle önlüyor.

9' Sneijder'in kaptırdığı topla bir anda pozisyona giren Eskişehirspor'da Necati Ateş'in pasıyla Alper Potuk Fernando Muslera ile karşı karşıya kalıyor. Bu oyuncunun yaptığı vuruşu Fernando Muslera tek hamlede kontrol ediyor.

10' Wesley Sneijder, rakibi Alper Potuk'a yaptığı faul nedeniyle Bülent Yıldırım'dan sarı kart görüyor.

6' Sağ kanattan Diomansy Kamara'nın ortasını uzaklaştırmak isteyen Gökhan Zan'ın kafa vuruşu ceza sahası yayının üzerine düşüyor. Orada bulunan Hürriyet Güçer'in bekletmeden yaptığı vuruş kalenin üzerinden auta gidiyor.

5' Sol kanattan Rodrigo Tello'nun yaptığı ortayla arka direkte buluşan Diomansy Kamara'nın ayağının içiyle gelişine yaptığı vuruş Fernando Muslera'nın kucağına gidiyor.

4' Veysel Sarı'nın geçirdiği sakatlık nedeniyle mücadele kısa bir süreliğine duruyor.

3' Her iki takım da maça temkinli başlıyor.

1' Hakem Bülent Yıldırım'ın düdüğü ile Galatasaray maça başlıyor.