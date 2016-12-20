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Spor

Galatasaray erteleme istedi, Hüseyin Göçek 'oynatacağım' dedi

Serdar Aziz'in sezonu kapattığı maç öncesi Galatasaraylı yöneticilerin zeminden şikâyet ettiği öğrenildi

20 Aralık 2016 13:15

Galatasaray yönetimi, maçın hakemi Hüseyin Göçek ve Osmanlıspor’u hedef aldı. Yönetici Levent Nazifoğlu, “Osmanlıspor bu sahayı avantaj olarak görüyor” dedi.

Yöneticiler ve Riekerink’in, Osmanlıspor maçı öncesi hakem Hüseyin Göçek’e giderek, “Bu zeminde bu maçı oynatma hocam. Zemin, futbol sahası değil buz pisti, çok sert ve kötü. Sakatlık olur” dedikleri, Göçek’in ise, “Daha kötü zeminlerde de maç oynandı. Oynatacağım” yanıtını verdiği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray doktorunun da dördüncü hakeme, “Maçı oynatmayın” dediği belirtildi.

Rakibin buzlu zemine alışık olduğunu belirten Levent Nazifoğlu, 90 dakika boyunca bunun sıkıntısını yaşadıklarını belirtip, “Osmanlıspor bu tip bir sahada, zeminde antrenman yapıyor. Alışkınlar. Her gün öyle zeminde biz de idman yapsak alışık oluruz. O zeminde hangi kramponu kullanacağımızı bilemedik” dedi.

Nazifoğlu, “Maç boyunca 2-3 krampon değiştirdik. Hakeme ‘maçı oynatma’ dedik ama korktuğumuz başımıza geldi” ifadelerini kullandı.

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